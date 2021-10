COVID-19 : l’Iran rouvre ses portes aux touristes vaccinés

L’Iran, pays le plus touché du Moyen-Orient par la pandémie de COVID-19, a rouvert ses frontières aux touristes vaccinés, après près de vingt mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, ont indiqué lundi les autorités.

« À la demande du ministère, le Comité national de lutte contre le coronavirus a approuvé l’ouverture des frontières du pays aux touristes étrangers », peut-on lire dans un communiqué du vice-ministre iranien du Tourisme et du Patrimoine culturel.

« Les touristes ayant reçu deux doses de vaccin anti-COVID et présentant un certificat du test PCR négatif de moins de 96 heures peuvent obtenir un visa », a précisé l’agence de presse Isna, citant le communiqué.

Cette décision n’inclut toutefois pas les voyageurs des pays considérés à « haut risque par l’Organisation mondiale de la santé ».

L’Iran avait fermé ses frontières en mars 2020 aux ressortissants étrangers, sauf pour de rares exceptions, quelques semaines après l’annonce officielle des premiers cas du virus dans le pays.

La moyenne des voyages internationaux à partir et à destination de l’Iran a baissé de 80 % durant l’année qui s’est terminée selon le calendrier iranien le 20 mars 2021, d’après l’administration des douanes.

Le manque à gagner dans le secteur du tourisme s’est élevé durant l’année 2020/2021 à 1,2 milliard de dollars, selon le ministère du Tourisme.

Le nombre de cas quotidiens et de décès en lien avec le coronavirus est en légère baisse en Iran, qui avait enregistré un record de cas en août, peinant à endiguer une cinquième vague de contaminations.

Le pays a ainsi recensé plus de 5,86 millions de cas, dont plus de 125 000 morts depuis le début de la pandémie, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. De l’aveu même des autorités iraniennes, ces statistiques sous-estiment largement le nombre de cas et de décès.

Jusqu’à présent, quelque 51,1 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin et 30,1 millions de personnes ont été complètement vaccinées dans ce pays de 83 millions d’habitants.

Vendredi, l’Iran a autorisé les fidèles à assister aux grandes prières à Téhéran pour la première fois en près de vingt mois.