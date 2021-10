COVID-19: le lobby financier dénonce la politique d'isolement de Hong Kong

Hong Kong | Le principal lobby du secteur financier de Hong Kong a dénoncé lundi la politique de «zéro COVID» menée par les autorités du territoire, estimant que les longues quarantaines imposées aux voyageurs nuisent fortement à la réputation de la ville dans le monde des affaires.

Hong Kong a été largement épargnée par la pandémie, avec seulement 213 morts et un peu plus de 12 000 cas au total pour 7 millions d'habitants. Mais cela s'est fait au prix d'un isolement draconien, avec notamment une quarantaine de jusqu'à 21 jours imposée à tout nouvel arrivant même complètement vacciné.

Cette stratégie de tolérance zéro face au virus nuit à la position de Hong Kong par rapport aux places financières concurrentes comme Londres, New York, Paris, Singapour et Tokyo, qui ont choisi d'apprendre à vivre avec la COVID-19, a estimé lundi l'Asia Securities Industry and Financial Markets Association (Asifma), principale association du secteur financier de la ville.

«Le statut de Hong Kong en tant que centre financier international est de plus en plus menacé, de même que sa reprise économique à long terme et sa compétitivité en tant que ville d'affaires», avertit-elle dans une lettre adressée au ministre des Finances du territoire, Paul Chan.

Près des trois quarts des sociétés membres de l'Asifma se plaignent d'avoir du mal à attirer ou de retenir à Hong Kong de nouveaux talents, et près de la moitié envisagent de déplacer ailleurs une partie de leurs opérations et de leur personnel, a indiqué le lobby.

Les autorités hongkongaises se sont fixées pour priorité la réouverture totale de la frontière avec la Chine avant d'assouplir les restrictions imposées aux voyageurs internationaux.

Mais aucun progrès en ce sens n'a été enregistré jusqu'à présent, Pékin menant également une politique de «tolérance zéro» à l'égard de la COVID-19 et restreignant tout aussi drastiquement les arrivées de voyageurs sur son territoire.