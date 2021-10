COVID-19: l’Ontario poursuit son déconfinement

L’Ontario a levé plusieurs restrictions sanitaires, lundi, tout en dévoilant l’un de ses meilleurs bilans depuis le début de l’automne.

En effet, la province la plus peuplée au pays a levé les restrictions sur la capacité d’accueil de nombreux commerces et services, incluant les bars, restaurants, salles d’entraînement, casinos et espaces de rassemblement intérieur, dans la mesure où ces établissements doivent exiger une preuve de vaccination.

D’autres commerces, comme les salons de coiffure et centres de soins personnels, ainsi que les espaces intérieurs de centre d’attraction, festivals, salles d’exposition et autres, peuvent aussi recommencer à accueillir 100 % de leur clientèle, s’ils choisissent d’exiger une preuve de vaccination.

Ces allègements arrivent alors que la province a dénombré seulement 326 cas et aucun décès au cours des dernières 24 heures, des données qui confirment une fois de plus que la province se sort de plus en plus de la quatrième vague.

De son côté, le Québec a aussi dévoilé un bilan encourageant faisant état de 324 cas et cinq décès. Par contre, le nombre d’hospitalisations (259, +9) est reparti à la hausse, y compris aux soins intensifs (69, +4).

Le dévoilement de ces données se fait alors que le premier ministre, François Legault, a reconnu en ondes à QUB Radio que la date du 15 novembre pour la vaccination obligatoire des employés du réseau de la santé pourrait être repoussée une fois de plus, du moins en partie.

Ailleurs au pays, les cas ont continué à s’accumuler dans l’est avec 36 infections à Terre-Neuve-et-Labrador et 57 en Nouvelle-Écosse, en plus d’un décès.

Le Nouveau-Brunswick, lui, continue à se sortir de la quatrième vague avec seulement 22 cas, mais trois décès de plus.

Plus à l’ouest, le Manitoba a cumulé 334 infections et deux décès au cours de la fin de semaine.

La situation au Canada

Ontario: 597 841 cas (9846 décès)

Québec: 422 995 cas (11 477 décès)

Alberta: 319 176 cas (3026 décès)

Colombie-Britannique: 200 898 cas (2109 décès)

Saskatchewan: 76 310 cas (817 décès)

Manitoba: 62 907 cas (1237 décès)

Nouvelle-Écosse: 7265 cas (99 décès)

Nouveau-Brunswick: 6163 cas (108 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1964 cas (15 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 1786 cas (9 décès)

Yukon: 877 cas (10 décès)

Nunavut: 674 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 315 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 699 207 cas (28 760 décès)

