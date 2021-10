Humoriste en consultation

Passionnée par tout ce qui est introspection et développement personnel, l’humoriste Mélanie Ghanimé anime depuis dix mois le balado Mélanie consulte !, dans lequel elle rencontre des spécialistes de plusieurs domaines. « C’est comme un gros laboratoire où j’apprends des choses sur moi et sur les humains », dit-elle.

Comme bien des humoristes, Mélanie Ghanimé a vu la plupart de ses activités s’arrêter brusquement au printemps 2020, avec l’arrivée de la pandémie. Alors que plusieurs comiques ont décidé de se tourner vers le web pour proposer des balados humoristiques, Mélanie, elle, avait envie de quelque chose de plus sérieux et profond.

Le 28 décembre 2020, elle lançait le premier épisode de Mélanie consulte !, dans lequel elle discutait avec un hypnothérapeute. Depuis, elle a mis en ligne plus d’une quarantaine d’épisodes hebdomadaires.

En dix mois, elle a rencontré plusieurs experts (psychologue, naturothérapeute, notaire, etc.) et a abordé des sujets qui vont de l’estime de soi aux troubles de panique, en passant par le lâcher-prise, l’astrologie, le racisme, la grossophobie et l’anxiété généralisée.

Cela faisait longtemps que Mélanie Ghanimé voulait lancer un balado sur les comportements humains. « Ça m’a toujours fascinée, dit-elle. Quand j’étais jeune, j’aurais pu choisir d’aller à l’école pour être psychologue. Ma mère lisait beaucoup de livres de développement personnel et de psychologie. J’ai toujours un peu baigné là-dedans. »

Capture d’écran YouTube

Relation d’aide

Son premier spectacle d’humour, Brut[e], avait un peu comme trame de fond les comportements humains, rappelle-t-elle. « Je me questionnais sur le vieillissement et sur le fait que je juge tout le monde. J’essayais de comprendre ce que ma psy disait. »

Parce qu’elle n’était pas capable d’écrire un numéro d’humour efficace sur les blessures humaines, Mélanie Ghanimé a décidé d’aller suivre un atelier sur ce sujet dans l’école de formation en relation d’aide Écoute Ton Corps. Elle a tellement aimé cet atelier qu’elle a décidé de suivre la formation complète durant la pandémie.

« Il me reste mes examens à faire, mais si tout va bien, je pourrais être consultante en relation d’aide dans quelques mois, dit-elle. C’est étrange, je voulais juste faire un numéro et finalement, je me ramasse avec un diplôme ! »

Même si cette passion a pris beaucoup de place durant la pandémie, Mélanie Ghanimé ne souhaite aucunement abandonner l’humour. « Je pourrais devenir thérapeute si je veux, mais je ne pense pas que j’ai assez de patience pour ça ! Un projet de show humoristique sur nos comportements, c’est ça qui me passionne. »

Finalement, en plus de l’humour et des relations d’aide, Mélanie Ghanimé a ajouté une autre corde à son arc en acceptant deux projets comme comédienne cet automne. Elle aura un rôle dans la quatrième saison de Léo et dans une autre série qui n’a pas encore été annoncée. « Je trouve ça le fun parce que ça me fait des terrains de jeu différents. »

► Le balado Mélanie consulte ! est accessible sur YouTube et Anchor FM. melanieghanime.com