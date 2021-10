Le Québec échappe à la pluie

La dépression qui devait s’amener sur le sud du Québec et y déverser jusqu’à 50 mm de pluie d’ici mercredi a finalement décidé de demeurer aux États-Unis et d’épargner les Québécois.

Ainsi, contrairement au scénario évoqué dimanche, les habitants du sud-ouest de la province, incluant le Grand Montréal et la région de Sherbrooke, devraient finalement s’en sortir avec seulement un ciel gris et quelques averses dispersées.

Des précipitations totalisant à peine 5 mm de pluie sont prévues dans ces régions par les services météo pour mardi, bien loin des 20 à 40 mm qui étaient auparavant envisagés pour cette journée.

En descendant quelque peu le fleuve vers l’est, on parviendra même à retrouver le soleil, notamment du côté de Trois-Rivières et de Québec, ou une alternance soleil-nuages marquera la journée de mardi, prévoit Environnement Canada.

Les régions plus à l’est, elles, ne seront pas le moins du monde affectées par cette dépression. Ainsi, à Gaspé, seuls quelques nuages seront visibles lundi, tandis que le soleil régnera seul dans le ciel automnal pour tout le reste de la semaine, jusqu’à l’arrivée d’une prochaine dépression prévue samedi.

La dépression en provenance du Colorado qui devait sévir au Québec s’est finalement réorientée vers la Nouvelle-Angleterre, qui se prépare, elle, à recevoir d’importantes précipitations.

«Un système de basse pression se développant rapidement au sud de Long Island devrait amener de fortes pluies dans la région. Les accumulations pourraient atteindre de deux à quatre pouces [50 à 100 mm], voire plus par endroits», a averti le service météorologique national des États-Unis en évoquant des accumulations pouvant atteindre 25 mm à l’heure par endroits à New York et dans ses environs.

D’importantes accumulations sont aussi attendues sur le sud de la Nouvelle-Angleterre et le long de la cote, particulièrement dans le Massachusetts.

