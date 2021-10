Le SPVM installera neuf nouvelles caméras de surveillance

Dans la foulée de la violence par arme à feu, le SPVM a annoncé qu’il procédera procédera dès cette semaine à l’installation de neuf nouvelles caméras.

Les emplacements des nouvelles caméras ont été choisis en fonction des événements violents survenus au cours des derniers mois.

« L’installation de nouvelles caméras de sécurité urbaine s’ajoute à plusieurs autres mesures déployées par les forces policières dans notre volonté commune de sécuriser les quartiers et de lutter contre la violence armée.

Il s’agit d’un outil additionnel ayant son utilité, particulièrement en matière d’enquêtes criminelles », explique le porte-parole du SPVM, l’inspecteur David Shane.

«La Ligue des droits et libertés (LDL) dénonce l’installation prévue cette semaine par le SPVM de neuf nouvelles caméras de surveillance dans l’espace public. Cette mesure porte atteinte de manière injustifiée à des droits comme le droit à la vie privée et le droit à l’égalité.

De plus, l’installation de caméras de surveillance dans les quartiers ciblés par le SPVM ne pourra qu’exacerber le profilage racial, social et politique et la sur-surveillance des communautés racisées à Montréal.

«Le SPVM veut ajouter de nouvelles caméras, mais il n’a pas démontré que les caméras de surveillance sont efficaces et nécessaires pour assurer la sécurité publique. Contrairement, à ce que prétend le SPVM, il ne suffit pas qu’une mesure qui porte atteinte aux droits et libertés soit “utile” pour être implantée.»

Voici les endroits où les caméras seront installées :

Rue Camille, entre Ouellette et St-Pierre

Parc Oscar-Peterson

47e rue et 25e avenue

Parc François-Perreault

Rue Pascal et avenue Lapierre

Rue Pierre et avenue Matte

Rue Jean-Talon Est et boulevard L’Assomption

Jean-Talon Est et Valdombre

Avenue Élie-Beauregard et rue Jacques-Rousseau

