Legault prêt à pénaliser des médecins de famille

François Legault souhaite utiliser les chiffres de la RAMQ et la Loi 20 pour imposer des pénalités aux omnipraticiens qui ne prennent pas assez de patients.

«Là, on a eu les chiffres, enfin, de la RAMQ pour chaque médecin. Et là, on sait quel médecin prend en charge un bon nombre de patients. Puis là, il faut interpeller les médecins qui n’acceptent pas de se responsabiliser, puis de prendre en charge des patients parce qu'on est la province qui a le plus de médecins de famille per capita», mentionne le premier ministre.

Le gouvernement Legault préfère une entente négociée; la Fédération des médecins omnipraticiens aussi. Mais leurs positions sont opposées pour le moment.

«Le discours du gouvernement s'appuie sur des chiffres, mais qu'on regarde de façon très, très macro, sans faire une analyse fine, sans vraiment analyser ce que font ces médecins-là concernés. Mais dans les faits, sur le terrain, la grande majorité des médecins de famille travaillent déjà beaucoup trop», souligne le docteur Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Régler l'accès à un médecin de famille est une promesse de 2018 que François Legault voudrait bien réaliser.

«Un message difficile à avaler»

Par contre, chez les médecins, on quemet en doute l’approche du gouvernement.

«C'est un peu difficile à croire, nous qui revenons post-pandémie, puis de se faire dire qu'on est des paresseux. Ca reste difficile un peu à avaler comme message», mentionne la docteureEmmanuelle Huchet, médecin Clinique urbaine l'Agora.

Le nombre de patients selon elle n’est pas la meilleure manière de calculer la productivité parce que chaque individu est unique et vient pour des problèmes qui peuvent être très complexes.

«Je vous donne un exemple, il y a un problème de santé mentale, il y a une dépression: je ne peux pas passer 15 minutes et je vais probablement le revoir toutes les semaines, le temps qu'il soit stabilisé pour m'assurer qu'il va mieux. Si on demande de suivre autant de patients, il faut nous donner les ressources qui vont avec», raconte la spécialiste.