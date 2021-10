Les banques de sang sont à sec: du jamais vu en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec a lancé un appel aux gens de la région lundi afin de renflouer la banque de sang d’Hema-Québec. Comme partout au Québec, le réseau de la santé régional manque de donneurs, ce qui a pour conséquence première le report de chirurgies non urgentes.

Cet appel à la population cible tous les donneurs, mais plus particulièrement ceux appartenant au groupe O positif.

Selon l’hémato-oncologue Christian Carrier, il est difficile d’expliquer pourquoi les réserves de ce groupe ont connu un creux dans les derniers jours.

«On compte bien avoir des réponses et s’assurer que ça n’arrive plus.

Devant la situation, des chirurgies non urgentes ont dû être repoussées, mais il est impossible de savoir le nombre exact pour l’instant. Ce que j’entends de collègues, c’est qu’on en repousse deux à trois par jour», explique-t-il.

Le CIUSSS tient à rassurer qu’à aucun moment, la vie de patients n'a été mise en danger en raison de cette pénurie.

«Nous avons un système qui fait en sorte qu’on a toujours une réserve pour les urgences, mais une pénurie comme ça, c’est du jamais vu dans ma carrière», ajoute Dr Carrier.

Afin de renflouer la banque de sang, des collectes sont déployées dans cinq villes du territoire dans les prochains jours dont à Trois-Rivières jeudi et vendredi, Saint-Tite lundi et Shawinigan mardi. Héma-Québec se réjouit de la réponse jusqu’à présent. La collecte de Trois-Rivières affiche complet, mais des places sont encore disponibles à Saint-Tite et Shawinigan.