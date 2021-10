Les Raptors impuissants face aux Bulls

Les Raptors ont fait bonne figure face à l’une des puissances de la NBA en ce début de saison, soit les Bulls de Chicago, mais ils se sont tout de même avoués vaincus au compte de 111 à 108, lundi à Toronto.

Après les duels de la soirée, les Bulls représentaient la seule formation de l’Association de l’Est toujours invaincue, eux qui ont signé quatre gains en autant de matchs.

C’est un ancien Raptor, soit DeMar DeRozan, qui s’est joint à la formation de l’Illinois durant la saison morte, qui a créé le plus de trouble dans les rangs torontois, avec 26 points. Zach LaVine lui a été d’une grande aide, lui qui a ajouté 22 points.

Dans le camp des Raptors, seul OG Anunoby (22) a franchi la barre des 20 points.

Une fois de plus, les Québécois Khem Birch et Chris Boucher ont commencé le duel sur le banc. Le premier a inscrit 11 points, en plus d’amasser deux rebonds et une passe décisive en un peu plus de 18 minutes de jeu, tandis que le second a ajouté trois points et quatre rebonds en un peu moins de cinq minutes sur le parquet.

Les Raptors auront une nouvelle occasion de signer un premier gain durant la saison 2021-2022 devant ses partisans, au Scotiabank Arena, mercredi, alors que les Pacers de l’Indiana.