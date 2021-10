On va passer au travers!

Pluie froide, temps qui se rafraîchit, le soleil qui se couche de plus en plus tôt : en ce lundi d’automne, j’ose espérer vous aider à combattre cette dépression saisonnière qui nous prend d’assaut.

L’été est fini, il faut faire notre deuil. Je ne suis sûrement pas la seule à déjà être nostalgique de la fougue estivale qui s’était emparée de nous.

Les journées raccourcissent et je ne peux m’empêcher de me replonger dans mes souvenirs de l’année passée. En octobre 2020, nous étions en plein dans le défi 28 jours. Vous vous rappelez ? Il nous fallait limiter tous contacts sociaux dans le but de casser la deuxième vague de COVID-19 qui menaçait la province. Tout ça, alors que l’été nous avait donné l’espoir d’un avenir pandémique moins catastrophique.

Un an plus tard, il est normal que l’arrivée des jours plus sombres réveille de douloureux souvenirs.

D’ici à ce que le soleil reste avec nous, même en soirée, comment peut-on faire pour passer au travers ?

Mes petits trucs

◆ Ne pas se faire trop d’espoir

Alors que François Legault semble optimiste quant à la fin de l’état d’urgence sanitaire qu’il prévoit pour le début de 2022, je crois qu’il est important de faire attention de ne pas se faire trop d’attentes. Ainsi, au lieu d’être déçus, nous pourrons simplement être agréablement surpris de la rapidité avec laquelle s’opère ce retour à la normale.

◆ Miser sur les bonnes nouvelles

87,4 % des Québécois et Québécoises de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés. Si tout va bien, les enfants de 5 à 11 ans pourraient finalement être vaccinés bientôt. Un pas de plus vers notre vie d’avant.

◆ Se concentrer sur soi

Faire ce qu’on aime, entretenir les relations qui nous sont bénéfiques, diminuer nos facteurs de stress : en cette période de l’année, prenons soin de nous. C’est vraiment le plus important.