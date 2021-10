Pensionnats autochtones: le NPD accuse Jean Chrétien de mentir

Le NPD est outré par les propos qu’a tenus à «Tout le monde en parle» l’ancien premier ministre Jean Chrétien, qui a affirmé dimanche n’avoir «jamais entendu» parler des sévices subis par les enfants autochtones dans les pensionnats du pays alors qu’il était ministre des Affaires indiennes, de 1968 à 1974.

«On n’a jamais mentionné ce problème-là quand j’étais ministre. Jamais», a dit M. Chrétien lors de son passage sur le plateau de Radio-Canada.

«Je suis encore choqué par les propos de Jean Chrétien à “Tout le monde en parle” hier», a fait savoir lundi le député néodémocrate Alexandre Boulerice. «L’ancien premier ministre et ministre des Affaires indiennes de 1968 à 1974 a affirmé n’avoir jamais entendu parler des abus dans les pensionnats. C’est faux.»

M. Boulerice s’est aussi insurgé contre l’ancien premier ministre pour avoir mentionné son propre parcours dans les pensionnats du Québec, où il a suivi le programme classique, comme manière d’aborder le sujet des pensionnats autochtones.

«J’ai été pensionnaire, moi, de l’âge de six ans jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Alors j’en ai mangé des fèves au lard puis du gruau. C’est sûr que c’est difficile la vie de pensionnaire. Extrêmement difficile», a-t-il lancé à l’animateur Guy A. Lepage.

Pour M. Boulerice, il s’agit d’un «parallèle plus que douteux et déplacé». «On est très loin des agressions sexuelles et de la violence des pensionnats. Très très loin.»

Une lettre de 1968 fait surface

Le député du NPD Charlie Angus a accusé M. Chrétien d’être un «menteur».

«Chrétien était au courant des mauvais traitements infligés aux enfants autochtones. Il a refusé d'aider les enfants», a-t-il écrit sur Twitter.

Pour appuyer son propos, le néodémocrate du nord de l’Ontario a publié sur son portail une lettre adressée à M. Chrétien alors qu’il venait de prendre la tête du ministère des Affaires indiennes en 1968.

Rédigée par une enseignante du pensionnat ontarien de Saint-Anne, reconnu comme l’un des pensionnats où les pires des sévices ont été commis contre les enfants, la lettre fait état de maltraitance quotidienne et demande au ministre que le gouvernement retire le contrôle de l’institution des mains de l’Église pour le remettre dans les mains du gouvernement.

M. Angus a accusé M. Chrétien d’avoir «ignoré» l’enseignante.

En 1969, soit un an après la nomination de M. Chrétien, la gestion du système de pensionnats est transférée des mains de l’Église à celles du ministère des Affaires indiennes. C’est à cette époque que le gouvernement fédéral décide de fermer progressivement les écoles, explique l’Encyclopédie canadienne.

M. Chrétien, le dernier ministre à occuper le poste pendant au moins six ans, a souligné à «Tout le monde en parle» que c’était sous son gouvernement que le dernier pensionnat a fermé ses portes, en 1996.

