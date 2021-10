Tout ce que vous devez savoir avant d’acheter un véhicule d’occasion

Même si la valeur des véhicules d’occasion a considérablement augmenté depuis le début de la pandémie, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez envisager un tel achat.

Grâce à la toute nouvelle plateforme québécoise otogo.ca, qui vous donne accès à l’inventaire incomparable des membres de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), vous pouvez magasiner un véhicule d’occasion de confiance et sécuritaire, en toute tranquillité d’esprit

En bon consommateur averti, voici ce que vous devez savoir avant d’acheter un véhicule d’occasion:

Critères et budget

D’abord, il est important d’établir les critères et les éléments que vous recherchez pour votre véhicule: espace, consommation, performance, agrément de conduite, etc. N’oubliez pas le prix, qui doit tenir compte de la valeur de votre véhicule d’échange.

Et puisqu’on parle d’un véhicule d’occasion, la fiabilité doit aussi entrer en jeu. Or, si certaines marques sont plus fiables que d’autres, chaque véhicule est unique: l’entretien effectué et les conditions dans lesquelles il a été utilisé peuvent faire une grande différence, d’où la nécessité de se renseigner sur son historique.

Historique et protection

La Loi sur la protection du consommateur oblige les concessionnaires d’automobiles à respecter un code d’éthique rigoureux et à répondre aux exigences en matière de divulgation. La plupart d’entre eux vous fourniront automatiquement le fameux rapport CARFAX afin que vous puissiez connaître tous les détails de l’historique du véhicule avant de l’acheter.

Vérifiez aussi s’il est libre de tout droit et encore sous une garantie. Sinon, il est possible d’opter pour une garantie prolongée, ce qui peut être sage pour certains modèles si vous comptez garder le véhicule pendant plusieurs années.

Concessionnaire ou particulier?

Plusieurs consommateurs choisissent de transiger avec un particulier en espérant payer moins cher (prix et taxes). Sachez toutefois qu’en achetant un véhicule d’occasion chez un concessionnaire, vous recevrez des services de qualité offerts par des professionnels qui vous accompagneront tout au long de votre processus d’achat.

Le concessionnaire prendra en charge votre véhicule d’échange, peu importe son état, ainsi que tous les détails que cela implique. Contrairement à un particulier, il offre une garantie (prolongée ou non) et parfois même une option de retour. De plus, les taux d’intérêt peuvent être plus avantageux que ceux des banques.

Inspection

La pénurie actuelle de véhicules ne doit pas vous inciter à précipiter les choses, c’est-à-dire acheter sans inspecter. Heureusement, les concessionnaires membres de la CCAQ sont tenus d’exécuter obligatoirement des inspections sur les véhicules qu’ils vendent.

Par conséquent, vous avez l’assurance que le véhicule acheté peut rouler en toute sécurité. Puis, certaines réparations et remises en état peuvent être faites, en plus d’un lavage, ce qui donne des véhicules d’occasion vendus presque neufs.

Certifié ou non?

Le choix le plus sûr reste un véhicule d’occasion certifié. Il s’agit d’un gage de qualité garantissant que le véhicule a été soumis à une inspection détaillée et à un processus de vérification de sa sécurité par un technicien certifié provenant du manufacturier.

En général, un tel véhicule est plus récent, en meilleur état, mieux couvert et accompagné de divers avantages, par exemple un privilège d’échange, des pleins d’essence et des changements d’huile.

Pour être certain de trouver le bon véhicule d'occasion qui répond à vos besoins selon votre budget et pour faire un achat en toute tranquillité d'esprit