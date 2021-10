Un nouveau studio de cinéma à l’UQAM

Un investissement majeur prend finalement forme à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) avec la construction d’un nouveau studio de cinéma.

Le chantier, situé au sous-sol du pavillon Judith-Jasmin, avait bénéficié d’un appui de 9 M$ du gouvernement dans le but de moderniser les installations de l’Université.

Le cœur du projet, le studio de cinéma, sera très spacieux, faisant 5,5 mètres de hauteur.

Une nouvelle salle de projection insonorisée permettra aussi d’accueillir 120 personnes.

Le studio de son, avec murs inclinés pour casser la réverbération, fait aussi parti du chantier.

Le programme de cinéma accueille une trentaine d’étudiants chaque année. Même si les équipements de cinéma sont souvent renouvelés, les studios avaient grandement besoin de mises à niveaux.

« Voir des angles différents, des reculs de caméras, positionner des éclairages de façon plus élargie face à un décor, à la limite, avoir deux décors dans le même studio, on a une hauteur de plafond. On devrait être en mesure d’offrir aux prochaines cohortes d’étudiants plus de possibilités d’expression dans les médias », explique Clovis Gouaillier, responsable du programme de cinéma de l’UQAM.

De nombreux réalisateurs connus sont issus du programme de cinéma de l’UQAM, dont Denis Villeneuve, Léa Pool et Jean-Claude Lauzon.