Un Phil Roy plus personnel

Après un premier spectacle, Monsieur, dans lequel il parlait de devenir adulte, Phil Roy reviendra cet hiver avec une proposition encore plus personnelle, Philou, a appris Le Journal. « Mon moteur a plus été la vérité que le rire. Mais il est drôle le show, là! », mentionne l’humoriste de 33 ans qui deviendra père dans quelques semaines.

Phil Roy est forcément différent de celui qu’il était à la sortie de son premier one-man show, en 2017. Alors préoccupé par son arrivée imminente dans la trentaine, l’humoriste avait conçu un premier spectacle en voulant montrer tout ce qu’il était capable de faire. Pour Philou, ses priorités ont visiblement changé.

« Tous les gens qui sont proches de moi m’appellent Philou, dit-il en expliquant le titre du spectacle. Je me suis rendu compte en écrivant ce show-là que ce dont je voulais parler, c’était l’espèce de sentiment de sécurité que l’on perd quand il y a des trucs qui arrivent dans nos vies. Je vais avoir une fille en décembre et ça vient avec bien des insécurités. Je n’ai jamais eu d’enfant, je ne suis pas une fille, je ne sais pas comment ça marche. J’espère que ça va bien aller! »

Cette nouvelle paternité sera l’un des sujets du spectacle. Puisque Phil Roy fait le rodage de son spectacle cet automne, mais qu’il le lancera officiellement après l’arrivée de sa fille, cet hiver, l’humoriste n’aura d’autre choix que de modifier ce numéro en cours de route. « J’aime me dire que ce show-là ne sera pas le même l’année prochaine. Le spectacle sera à 95% la même affaire, mais il y a un 5% qui va rester évolutif. »

Photo courtoisie, William Renaud

Dans Philou, il parlera aussi de sa relation avec ses parents [« j’ai fait un voyage qui a complètement changé ma vie parce que je me suis vraiment rapproché de mon père »], d’anxiété [« c’est encore quelque chose de bien présent dans mon quotidien »] et de fertilité [« ma blonde et moi on a vécu des trucs assez dégueulasses en voulant avoir un enfant »].

Musique touchante

Alors qu’il avait travaillé avec Réal Béland pour la mise en scène de Monsieur, Phil Roy souhaitait avoir quelqu’un qui n’était pas du milieu de l’humour pour Philou. « Je suis allé chercher Pascale Renaud-Hébert, qui est une autrice et comédienne. Elle a fait M’entends-tu avec Florence Longpré et beaucoup de mise en scène de théâtre. Je la trouve tellement drôle et vraie. En dedans de moi, j’ai le rire. Et elle, elle a la vérité. Je trouve qu’ensemble, on est capable de faire des affaires sont le fun. »

Pour la musique du spectacle, Phil Roy a de nouveau fait appel à Julien Mineau. « Je suis un gros fan de Malajube, mentionne-t-il. C’est lui qui avait fait la musique de Monsieur et aussi de mon émission ALT, à VRAK. »

Dans le spectacle, au lieu d’utiliser de la batterie, Mineau a pris l’enregistrement des battements de cœur de la fille de Phil Roy, que l’humoriste avait enregistrés lors d’une visite à l’hôpital. « Je suis tellement touché de ce qu’il a fait, dit Phil. Je veux crier sur tous les toits que j’aime la toune qu’il a faite pour moi! »

► Phil Roy présentera Philou les 15 et 16 mars 2022 à l’Olympia de Montréal. Il sera aussi à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 5 avril 2022.