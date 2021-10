TOMASINO, Hélène

(née Lefebvre)



À Saint-Eustache (autrefois de Pointe-Calumet), le 20 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Hélène Lefebvre, épouse de M. Richard Tomasino.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Michèle, ses frères, Alphonse et Alfred, sa soeur Marie-Paule, sa belle-soeur Constance, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 28 octobre de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jeudi à 17h en la chapelle du complexe, suive de la mise en Columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Diabète Québec.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.