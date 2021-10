BEAUSÉJOUR, Jean-Marie



À St-Bruno-de-Montarville, le 13 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Jean-Marie Beauséjour, conjoint de Suzanne Vanier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Ron), ses petites-filles, Leah et Anne-Sophie, sa soeur Huguette (Claude), ses belles-soeurs, Monique, Louise (Michelle), Nicole et Madeleine (Regent), ses beaux-frères, Jean-Guy (Lei), Denis (Claire), ainsi que ses nièces, neveux et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 octobre 2021 de 13h30 à 16h30 au salon du complexe funéraire :Un hommage aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. L'inhumation des cendres se déroulera à une date ultérieure.