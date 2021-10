Astros ou Braves: le cœur de «Frenchy» balance

Aucun Québécois ne sera plus divisé que le vénérable Claude Raymond en suivant la Série mondiale entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta.

«Ce sont mes deux clubs et il y a une chose qui est sûre: je vais gagner d’un bord et je vais perdre de l’autre», affirme monsieur Raymond, en riant, lors d’une généreuse entrevue accordée à son domicile, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Âgé de 84 ans, l’ancien lanceur, encore droit comme un chêne, a effectivement évolué pour ces deux différentes formations. Dans le petit salon à l’étage, photos et casquettes témoignent de son passé autant chez les Astros que chez les Braves.

«Ici, c’est une photo où on me voit avec mon coéquipier Hank Aaron avec les Braves, présente-t-il. Elle est dédicacée. Je l’ai retrouvée l’autre jour en faisant du ménage, je la cherchais depuis longtemps.»

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

De ses 12 saisons passées dans le baseball majeur, principalement dans les années 1960, le Québécois en a disputé près de la moitié avec «Hammerin’ Hank» chez les Braves, d’abord à Milwaukee de 1961 à 1963, puis à Atlanta, entre 1967 et 1969, tout juste avant de venir conclure sa carrière dans l’uniforme des Expos de Montréal.

«J’ai aussi joué un peu avec Dusty Baker à Atlanta, mais il était tout jeune, poursuit Claude Raymond, à propos de l’homme de 72 ans, actuellement gérant des Astros. Dans le cas de Dusty, sa mère ne voulait pas qu’il joue au baseball dans le sud des États-Unis, en raison du racisme, mais Hank avait parlé aux parents de Dusty en leur promettant de prendre soin de leur fils. Ç’avait fonctionné.»

«Dusty, c’est un bon chum!», a résumé monsieur Raymond, précisant avoir côtoyé continuellement Baker quand le Québécois œuvrait, après sa carrière sur le terrain, comme commentateur sportif, puis avec le personnel d’entraîneur des Expos.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Partisan des deux équipes

Même s’il est l’entraîneur des Astros, nul doute que Baker, à l’instar du Québécois, garde donc une petite place pour les Braves dans son cœur. Devant son amour pour les deux organisations présentes à la Série mondiale, Claude Raymond, confortablement assis devant le téléviseur, a toutefois le loisir de laisser place purement et simplement à sa passion indéfectible pour son sport.

«Je vais m’installer ici, je vais être un partisan de baseball et je vais applaudir tous les beaux coups, a-t-il résumé, en pointant sa causeuse en cuir. Et quand il va y avoir des mauvais jeux, peu importe l’équipe, je vais me demander pourquoi c’est arrivé.»

Concernant son affiliation avec Houston, monsieur Raymond reconnaît que c’est dans cette ville qu’il a connu ses plus belles saisons dans le baseball majeur.

«Imagine-toi, le p’tit gars de Saint-Jean qui va jouer dans l’Astrodome, la huitième merveille du monde, illustre l’ex-lanceur, rappelant que le club se nommait les Colt 45s, lors de la première des trois campagnes et demie passées à Houston, de 1964 à 1967. Il n’y avait rien de comparable à ça dans le baseball majeur, il y avait des sièges rembourrés comme au théâtre, c’était plein à craquer à tous les jours. Ç’a été vraiment une belle aventure.»

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Devant ses succès au monticule, Claude Raymond était par ailleurs une vedette dans la ville texane.

«J’étais adulé par les gens de Houston, mentionne le principal intéressé, avouant qu’il profitait même parfois de repas gratuits au restaurant. J’ai été gâté là-bas. Je recevais de l’amour de partout. Tout le monde aimait “Frenchy”.»

Parmi les étoiles

Claude Raymond défendait aussi les couleurs des Astros quand, en 1966, le Québécois s’est retrouvé au match des étoiles, au Busch Stadium, à St. Louis. Dans le coin de la pièce où se poursuit l’entrevue, la réplique d’un billet de même qu’un cadre rappellent ce moment marquant de sa carrière. Un cadeau reçu pour son 80e anniversaire de naissance, autographié par deux joueurs des Cardinals qui avaient aussi été invités à la classique, soit Bob Gibson et Tim McCarver.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

«J’avais invité mes parents dans une loge pour le match des étoiles, précise monsieur Raymond, en repensant à son père Rolland et sa mère Rachel. Les billets étaient 8$ chaque... Aujourd’hui, pour la Série mondiale, disons que c’est un peu moins dispendieux de regarder ça de la maison.»

Une prédiction pour conclure?

«Je trouve que les Astros ont une meilleure offensive, mais les Braves ont peut-être des meilleurs lanceurs, surtout en relève», analyse brièvement Claude Raymond.

Bref, que le meilleur gagne!

Visite chez le Jean Béliveau du baseball

Claude Raymond, c’est la classe, la générosité. Ça en prend d’ailleurs énormément pour ouvrir les portes de sa maison à un journaliste.

Celui qu’on peut identifier comme «le Jean Béliveau du baseball» est reconnu pour sa grande carrière sportive, mais aussi pour son engagement envers la communauté. Comme l’était le célèbre numéro 4 du Canadien de Montréal, dont le décès remonte à déjà près de sept ans.

À propos de Claude Raymond, il était encore un joueur actif avec les Expos de Montréal quand, au début des années 70, il a mis sur pied le Fonds Claude Raymond, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec ses amis Jacques Trahan et André Dion, ce dernier étant également décédé aujourd’hui.

Le Fonds Claude Raymond célèbre donc cette année son 50e anniversaire, ce qui se traduit par autant de tournois de golf en plus des autres activités de financement. Un demi-siècle à aider de jeunes athlètes, mais aussi des artistes, des scientifiques... Tous des jeunes ayant un rêve à pourchasser.

«La Fondation, ça me garde jeune, dit l’homme de 84 ans. Ça me tient occupé. Si t’as rien à faire, c’est plate. Il y a beaucoup d’athlètes qui, une fois leur carrière terminée, s‘en vont chez eux, les deux pieds sur le pouf, et ils regardent la télé. Pourtant, ils ont bagage qu’ils devraient remettre à des jeunes et plusieurs ne le font pas.»

«Une grande fierté»

Encore cette semaine, les efforts de Claude Raymond seront mis dans l’organisation d’une rencontre commémorative qui se tiendra le 25 novembre prochain au Collège Militaire Royal, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le célèbre joueur de baseball, qui fut ensuite commentateur et entraîneur, a d’ailleurs lui-même pris le téléphone, ces derniers mois, pour s’assurer de rassembler, entre autres, ceux qui ont été honorés au fil des ans.

«C’est une grande fierté pour moi, mais je suis entouré de gens extraordinaires dans cette aventure-là», a ajouté monsieur Raymond, avec sa classe habituelle.