Carabins: changement bénéfique pour Jarryd Taylor

C’était pour connaître le type de performance qu’il a réalisé le week-end dernier que le receveur de passes Jarryd Taylor a fait le choix de s’aligner avec les Carabins de l’Université de Montréal.

Dimanche, il a été l’une des vedettes d’un important gain de 35 à 14 sur le Rouge et Or de l’Université Laval. L’athlète de 23 ans a attrapé cinq passes pour des gains de 90 verges et un touché. Il a également lancé le ballon à l’un de ses coéquipiers pour un important premier jeu.

«J’attendais ce moment depuis des mois. Je suis fier d’avoir été capable de prendre l’opportunité qui se présentait à moi», a exprimé Taylor, lorsque joint au bout du fil.

Avant l’affrontement contre le club de Québec, l’ancien des Stingers de Concordia avait mis ses mains sur le ballon seulement quatre fois pour 33 verges en trois parties. Il avait par ailleurs été contraint de rater les trois premières sorties des siens en raison d’une blessure.

Pas une stratégie

L’éclosion de Taylor arrive à point pour les Carabins, eux qui n’ont qu’un seul match à disputer pour clore leur saison régulière et qui sont assurés de disputer l’entièreté des éliminatoires à domicile. Il ne faut toutefois pas voir le fait qu’il n’a pas beaucoup été utilisé avant le match contre le Rouge et Or comme un stratagème de l’entraîneur-chef Marco Iadeluca pour surprendre ses rivaux.

«J’aimerais ça pouvoir dire que c’était une stratégie, mais non, a affirmé le pilote des Carabins. Depuis le début de l’année, nous avons été frappés par de nombreuses blessures et Jarryd n’a pas été épargné. Ça fait trois semaines qu’il est dans notre formation et nous le sentons de plus en plus à l’aise.»

Taylor a aussi bénéficié de l’absence de Carl Chabot.

«Le fait que Carl n’était pas en uniforme lui a offert une petite opportunité supplémentaire, mais il aurait été habillé de toute manière, a indiqué Iadeluca. Nous avons confiance en ses habilités et nous sommes très heureux de le voir débloquer de la sorte juste avant la partie de la saison où ça compte le plus.»

Détour par la Colombie-Britannique

Tel que mentionné plus haut, Taylor a porté les couleurs des Stingers avant de revêtir l’uniforme des Carabins. Il a disputé trois campagnes avec Concordia, soit 2016, 2017 et 2018.

Après sa dernière année là-bas, il a pris la décision de changer de programme de football, mais ce n’était pas avec les Carabins qu’il avait l’intention de jouer.

«Mon plan était d’aller avec les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique», a révélé Taylor, qui a dû faire un trait sur la saison 2019 pour se plier aux règles de U Sports.

«L’entraîneur-chef Blake Nill m’a mis en contact avec des équipes de niveau junior, afin que je puisse jouer pendant l’année où je ne pouvais pas évoluer au niveau universitaire. J’ai donc joué là-bas en 2019. Malheureusement, c’était complexe au niveau scolaire avec UBC et j’aurais dû attendre une autre année avant de revenir. Je ne voulais pas faire ça.»

C’est là que les Carabins, via l’ancien entraîneur-chef Danny Maciocia, sont arrivés dans le portrait.

«Danny et moi, nous étions restés en contact, s’est-il souvenu. Il m’a dit de venir faire un tour dans les installations des Carabins et ça m’a convaincu de revenir au Québec. J’ai vraiment été impressionné par ce que les Carabins avaient à offrir.»

Un brin d'animosité

Le 16 octobre dernier, Taylor a renoué avec ses anciens coéquipiers des Stingers, alors que les Carabins l’ont emporté 31 à 19 sur leurs rivaux montréalais.

«C’était un peu passif-agressif, a-t-il dit en riant, lorsque questionné sur les interactions qu’il a eues avec ses anciens acolytes. Il y a eu un peu d’animosité, mais pas beaucoup. S’ils m’en veulent parce que j’ai fait un choix pour améliorer ma vie, c’est leur problème. Personnellement, ça m’a passé 100 pieds par-dessus la tête.»