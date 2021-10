Catherine Fournier toujours en tête à Longueuil

À moins de deux semaines des élections, Catherine Fournier trône toujours en tête des intentions de vote dans la course à la mairie de Longueuil, loin devant ses adversaires, selon un récent sondage.

La députée de la circonscription de Marie-Victorin et cheffe de la Coalition Longueuil recueille présentement la faveur de 46% des répondants. Son avance s’agrandit alors qu’elle en avait 44,5% le 1er septembre dernier et 30% en juin, démontre un sondage réalisé par Mainstreet pour le compte de la Coalition Longueuil.

À la tête de Longueuil Citoyen, Jean-Marc Léveillé occupe maintenant le deuxième rang avec 11,1% des voix. Il s’agit d’une progression importante alors qu’il était dernier dans la course le 1er septembre dernier, avec un score de 4%.

Avec 10,7% des électeurs sondés, Josée Latendresse, de Longueuil Ensemble, obtient la troisième place. En 2017, elle avait perdu l’élection à la mairie de la municipalité par seulement 110 voix.

Jacques Létourneau, chef d’Action Longueuil, le parti au pouvoir, ferme la marche avec 9,6 % des intentions de vote.

Néanmoins, 22,6% des répondants restent encore indécis.

La mairesse actuelle de la municipalité, Sylvie Parent, avait déclaré en février dernier qu’elle ne solliciterait pas un deuxième mandat.

La firme Mainstreet a sondé 1022 personnes âgées de 18 ans et plus dans la ville de Longueuil les 19 et 20 octobre derniers, pour une marge d’erreur de 3,1%.

