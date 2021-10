Comment composer avec une religion envahissante?

Je suis très inquiète pour ma fille. Disons tout de suite que l’ayant élevée seule, c’est une enfant à qui j’ai transmis mon propre sentiment d’insécurité. Elle a 24 ans, elle habite encore sous mon toit, même si elle entretient depuis deux ans une relation avec un Maghrébin musulman installé ici. Quand les choses ont démarré entre eux, elle m’avait rassurée sur le fait qu’il n’était pas pratiquant.

Voilà qu’après deux ans de fréquentations assidues, ce garçon a annoncé à ma fille qu’il souhaitait rompre avec elle avant que les choses ne deviennent trop sérieuses entre eux, car ses parents, toujours dans leur pays, n’accepteraient jamais qu’il épouse une non-musulmane. Ma fille, très influençable, s’est alors mise en tête d’embrasser la religion de son amoureux. Ce qui semble faire l’affaire du garçon, à ce qu’elle m’en dit.

Lui qui affirmait au début de sa relation avec ma fille que sa religion n’était pas la chose la plus importante de sa vie semble emprunter un tout autre chemin désormais, et ça m’inquiète. Car quand on lit certaines histoires d’horreur sur les unions de ce type, il y a de quoi craindre pour ma fille. Se pourrait-il qu’il utilise ce subterfuge de sa religion pour la prendre dans ses filets un peu plus intensément, pour ensuite lui faire subir un sort digne de celui qu’Ingrid Falaise décrit dans son livre « Le monstre » ? Je vous avoue que je vivrais ça très mal. Ma fille m’assure qu’il l’aime plus que tout et qu’elle ne craint rien pour son avenir, mais j’ai de gros doutes. Comment ma fille pourrait-elle s’assurer de l’amour de ce garçon avant d’aller plus loin dans son engagement religieux ? Pensez-vous qu’il serait assez honnête pour lui dire la vérité si tel n’était pas le cas ?

Anonyme

Il est impossible pour moi de répondre à vos dernières questions. Une chose est sûre, c’est que s’il exige d’elle une conversion à l’islam pour poursuivre la relation, c’est que sa religion et sa culture passent avant tout et risquent de guider ses comportements dans le futur. Les sentiments amoureux venant en second dans la vie de ce garçon, il y a donc de fortes chances que cela soit sa norme pour la suite des choses. Et de cela, votre fille devrait certainement s’inquiéter.