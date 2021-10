SAUVÉ, Raymond Gérard

Raymond, 80 ans, s'est éteint paisiblement au Manoir Marochel, le 19 octobre 2021.Outre la mère de ses enfants, Carmen Dufour, il laisse dans le deuil ses fils Gino (Lynette), Jean-Marc (Annie) et Ronald, ses filles Jocelyne (Pascal) et Valérie (Roger), ses petits-enfants Claudia, Katherine, Hugo, Jacob, Rosalie, Jean-Nicolas, Tristan, Zacharie, Pierre-Olivier, Julie-Anne et Jean-Marc, ses frères et soeurs Carol, Jacques, Gisèle, Luc et Denis, ainsi que de nombreux nièces et neveux.Il est prédécédé par ses parents Lionel et Florence, ainsi que ses frères et soeurs Véronique, Russel, Daniel, Claude et Francine.En raison des restrictions liées à la COVID-19 et pour la santé et la sécurité de tous, il y aura un enregistrement disponible de la célébration de vie.Des dons à l'Institut de Cardiologie d'Ottawa, au lieu de fleurs, seraient grandement appréciés.HULSE, PLAYFAIR & MCGARRYwww.hpmcgarry.ca 613-748-1200