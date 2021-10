Deux buts coup sur coup coulent les Penguins

Le Lightning de Tampa Bay a marqué deux buts en 10 secondes en deuxième période pour prendre la mesure des Penguins au compte de 5 à 1, mardi à Pittsburgh.

Ondrej Palat et Ryan McDonagh ont tour à tour trompé la vigilance de Tristan Jarry, qui a déjà mieux paru. Le gardien a également cédé plus tôt devant Brayden Point, réalisant 26 arrêts.

Encore une fois privés de Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Bryan Rust et Kristopher Letang, les Penguins ont subi un premier revers en temps réglementaire cette saison. Ils montrent un dossier de 3-1-2 bon pour huit points.

Effectuant un retour avec Tampa Bay après un court séjour avec le Kraken de Seattle en vertu de deux sélections au ballottage, le Québécois Alex Barré-Boulet a récolté sa deuxième mention d’aide de la saison. Il a toutefois écopé d’une mauvaise pénalité à la fin du match, ce qui a coûté son jeu blanc à Andrei Vaislevskiy, déjoué par Jason Zucker. L’homme masqué a malgré tout repoussé 28 rondelles.

Mikhail Sergachev et Alex Killorn ont également touché la cible pour les visiteurs, qui ont ainsi doublé les Bruins de Boston au quatrième rang de la section Atlantique.

Les Flames chauffent les Oilers

Les Flames de Calgary ont également connu une excellente séquence sur la route, à Newark. Ils ont fait scintiller la lumière rouge quatre fois en un peu plus de six minutes en première période pour vaincre les Devils du New Jersey 5 à 3.

Milan Lucic, Andrew Mangiapane (deux fois) et Elias Lindholm ont ainsi donné un excellent coussin à la formation de l’Alberta. Les deux derniers ont par ailleurs inscrit sept filets chacun en six parties cette saison.

Matthew Tkachuk a également enfilé l’aiguille dans la victoire, tandis que Dan Vladar a bloqué 27 des 30 tirs décochés vers lui. Pavel Zacha, deux fois, et Dawson Mercer ont placé la rondelle derrière lui.

Les Flames ont conséquemment signé une quatrième victoire de suite pour s’approcher à un point des Oilers d’Edmonton et du sommet de la section Pacifique.