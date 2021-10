Devant le filet : Plus de questions que de réponses

Les deux premières semaines d’activités dans la Ligue nationale ont démontré qu’il reste plus de questions que de réponses devant le filet chez un grand nombre d’équipes.

Évidemment, le plus grand mystère réside à Montréal. Qu’est-ce qui se passe avec Carey Price et quand reviendra-t-il ? Au moins, on sait que Jake Allen (20e au classement informatisé) peut faire le travail pendant un certain temps. Mais Samuel Montembeault a tout à prouver.

Toujours dans la division Atlantique, qui est prêt à parier sur Jack Campbell (18e) ou Petr Mrazek (blessé) pour au moins gagner une ronde en séries avec les Maple Leafs ? Ce n’est pas un mauvais duo, mais on risque de parler encore de Johnny Bower et de Terry Sawchuk à Toronto au printemps.

Du côté d’Ottawa, Matt Murray devra d’abord rester en santé et en confiance. À Boston, les Bruins ont fait une belle capture en Linus Ullmark. Son jeune partenaire de 22 ans, Jeremy Swayman, promet, mais l’échantillon est mince.

Vétérans à Buffalo

Les Sabres de Buffalo ont la structure la plus bizarre avec un gardien numéro un de 40 ans, Craig Anderson (9e), et un auxiliaire de 32 ans qui refait surface dans la LNH, Dustin Tokarski (36e), bien connu à Montréal. C’est bien parti dans les deux cas, mais est-ce que ça durera ? Chose certaine, ils ne posent aucun problème au comptable de l’équipe avec des salaires respectifs de 750 000 $ et 725 000 $.

À Detroit, on sait à quoi s’attendre du vétéran Thomas Greiss (16e), mais est-ce qu’Alex Nedeljkovic (22e), un ex-Hurricanes, pourra s’affirmer comme un gardien numéro un ? Ça reste à voir.

En Floride, il n’y a aucune inquiétude du côté de Tampa Bay. Andrei Vasilevskiy (26e) mérite amplement le titre de meilleur gardien au monde, et à 27 ans, il arrive dans ses meilleures années.

Chez les Panthers, on se demandait si le prometteur Spencer Knight (34e) allait déloger Sergei Bobrovsky (5e), mais surprise, à sa troisième saison sous les palmiers, Bobrovsky semble avoir retrouvé ses moyens. Mais quel sera le partage des tâches ?

La renaissance de Holtby

Chez les gardiens de premier plan qui ont changé d’adresse, Braden Holtby, des Stars de Dallas, et Frederik Andersen, en Caroline, se sont signalés à date. Ils occupaient les deuxième et sixième rangs de notre classement avant les matchs d’hier.

C’est moins reluisant pour Darcy Kuemper (25e), qui est passé des Coyotes de l’Arizona à l’Avalanche du Colorado, ainsi que pour Philipp Grubauer (31e), l’ancien de l’Avalanche qui a délaissé cette puissance pour rejoindre le nouveau Kraken de Seattle. Le gagnant des trophées Vézina et Jennings, Marc-André Fleury (32e), n’est pas parti sur les chapeaux de roue non plus avec les Blackhawks de Chicago.

Sympathies pour Tourigny

Le nouveau pilote des Coyotes, André Tourigny, n’est pas gâté devant le filet avec Carter Hutton (60e), un bon numéro deux à son mieux, et Karel Vejmelka (24e), un transfuge de 25 ans de la République tchèque. Ce dernier a montré quelques étincelles, mais il demeure un inconnu. Dire que l’Arizona avait une des meilleures structures 1-2-3 l’an dernier avec Darcy Kuemper, Antti Raanta et Adin Hill. Ils sont tous partis.

Ailleurs, Igor Shesterkin, 25 ans, occupe le premier rang de notre palmarès, et sans le comparer au grand Henrik Lundqvist, il semble être son digne successeur chez les Rangers de New York.

Les Islanders semblent avoir misé sur le bon cheval en Ilya Sorokin (7e).

Elvis Merzlikins (Columbus), Thatcher Demko (Vancouver) et Tristan Jarry (Pittsburgh) s’affirment de plus en plus comme des numéros un.