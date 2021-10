Duel Plante-Coderre: un contraste éloquent

Elle travaille en équipe. Il va s’en occuper.

Elle a un plan climat. Il a un budget carbone.

Il promet de faire la distinction entre détermination et arrogance. Elle vante la bienveillance de son administration pendant la COVID.

Il décrit son leadership comme assumé. Elle propose un leadership inclusif.

C’est le duel Denis Coderre, Valérie Plante.

Lors du second débat télévisé de la campagne, les protagonistes ont réussi à contrôler cette animosité légendaire qui avait occulté tous les échanges lors du Face-à-Face de jeudi dernier.

Il en ressort un contraste éloquent.

Par moments technocratique, Valérie Plante a défendu son bilan, exemples et nuances à l’appui. C’est par le détail qu’elle a contré les attaques persistantes de son adversaire.

Denis Coderre a le sens de la formule. Une arme à double tranchant. On a plus tendance à retenir ses slogans que sa vision pour la métropole.

Mais le constat demeure bien triste. La course à la mairie n’échappe pas à la tendance généralisée en politique : le clientélisme a gagné la bataille des idées.

Quelle vision ?

Toilettes dans les parcs, déglaçage des trottoirs, chenillettes avec GPS, saleté dans les rues, accès aux commerces aux poussettes, si quelqu’un avait encore des doutes, de toute évidence l’hyper local a la cote.

Encore une fois, les petits enjeux du quotidien prennent le dessus sur les grandes questions d’avenir pour la métropole.

Bien sûr, la qualité de vie des Montréalais en dépend. Personne n’a envie de se casser une jambe sur un trottoir glacé. Tout le monde en a marre des cônes orange.

Mais il est désolant que la course se résume ainsi.

Comme si on avait oublié que Montréal est l’une des plus grandes métropoles francophones de la planète, la 1re en Amérique. Ne mérite-t-elle pas une course plus ambitieuse ?