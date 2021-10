LACROIX, Pierre



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le départ précipité de Pierre Lacroix le 17 octobre 2021 dans l'exercice de ses fonctions de pompier. Il rejoint ses parents feu Fernand Lacroix et feu Jeannine Véronneau.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphanie (Sebastian Juan-Alladio) et Annick, la mère de ses enfants Nathalie Hénault, son frère Yves (Lucie Gauthier), sa belle-mère, sa belle-soeur, ses filleuls François et Sean, sa nièce Amélie, ainsi que plusieurs parents et amis. Pierre laisse un grand vide auprès de ses collègues dans la Caserne 64 de Lachine.Pompier émérite depuis plus de 30 ans, Pierre était spécialisé en sauvetage nautique (10 années), premier répondant et chauffeur de camion. Son expérience, ses compétences, son esprit d'équipe ainsi que sa vocation d'aider les autres faisaient de lui une personne indispensable et appréciée de tous.Pierre sera exposé en chapelle ardente au Quai Alexandra, 200 rue de la Commune ouest, Montréal, le jeudi 28 octobre 2021 de 13 h à 21 h. Le vendredi 29 octobre 2021 le cortège se rendra à la Basilique Notre-Dame pour les funérailles qui auront lieu à 12h (midi), sur invitation seulement.Direction funéraire:514-639-1511 / www.jjcardinal.ca