Elon Musk gagne 36 milliards de dollars... en une seule journée

Le patron de Tesla et Space X, Elon Musk, a gagné la coquette somme de 36,2 milliards de dollars lundi, propulsant sa fortune personnelle à 289 milliards de dollars à la clôture de la Bourse de New York.

• À lire aussi: SpaceX envoie des touristes dans l’espace pendant 3 jours

• À lire aussi: Tesla travaille sur un robot humanoïde

L’action de la société automobile a bondi de 12,7% après l’annonce de l’acquisition de 100 000 véhicules Tesla par le loueur Hertz d’un montant de 4,2 milliards $. Par la même occasion, l’homme le plus riche au monde a battu le record du plus important gain en bourse réalisé en une seule journée, selon Bloomberg.

Sur Twitter, l’homme d’affaires a simplement exprimé «Wild $T1mes!».

Wild $T1mes! — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021

La même journée, la fortune d’Elon Musk a aussi dépassé la capitalisation de la plus grande pétrolière américaine, Exxon Mobil. Hé oui. À lui seul, le milliardaire vaut plus que l’entreprise d’une valeur de 272 milliards de dollars. Ce n’est pas peu dire.

Depuis le début de l’année, le patron de Tesla et Space X a vu ses gains bondir de 119 milliards de dollars et sa fortune passe nettement devant celle de Jeff Bezos (193 milliards de dollars) et de Bernard Arnault, homme d’affaires français (163 milliards de dollars).

Sources: AFP et BFM Business