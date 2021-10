Énergies renouvelables: Innergex et Hydro-Québec pénètrent le marché new yorkais

L’entreprise québécoise Innergex et Hydro-Québec ont annoncé lundi la conclusion d‘une première acquisition conjointe leur permettant de pénétrer le marché des énergies renouvelables dans l’État de New York.

Grâce à cette transaction de 393,4 M$, les deux entreprises québécoises détiennent à parts égales le portefeuille de 60 MW des centrales Curtis Palmer.

Les centrales sont composées de deux installations hydroélectriques, Curtis Mills (12 MW) et Palmer Falls (48 MW).

Les cinq employés aux centrales vont se joindre à l’équipe d’Innergex, après cette acquisition, la première réalisée dans le cadre de l’Alliance stratégique entre le producteur privé d’énergie renouvelable et la société d’État.

«Première acquisition réalisée dans le cadre de l'Alliance stratégique avec Hydro-Québec, Curtis Palmer est la preuve de l'excellente collaboration entre nos équipes et du plein potentiel de l'Alliance stratégique dans la stratégie de croissance d'Innergex», a indiqué Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex.

«En investissant directement dans des installations de production hydroélectrique dans l'État de New York, nous renforçons nos liens commerciaux importants avec celui-ci et poursuivons nos efforts qui visent à développer la place des énergies renouvelables en Amérique du Nord», a mentionné Pierre Despars, vice-président - stratégies d'entreprise et développement des affaires d'Hydro-Québec.