Établissement Archambault: des objets interdits saisis

Des objets interdits et non autorisés d’une valeur de 26 000 $ ont été saisis dans une prison fédérale, un établissement à niveaux de sécurité multiples, à Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides.

Grâce à la vigilance du personnel carcéral de l’Établissement Archambault, trois cartes mémoires, des quantités de hachisch et du tabac ont été saisis, a indiqué lundi par communiqué le Service correctionnel du Canada.

«Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs», a mentionné l’organisation.

Le SCC dit avoir renforcé les mesures de contrôle pour prévenir l’interdiction de ce genre d’objets.

Pour rappel, l’interdiction de fumer a été imposée dans tous les établissements correctionnels depuis 2008.