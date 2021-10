La nomination de Pascale St-Onge au Conseil des ministres aurait été méritée

L'arrivée de Pascale St-Onge dans le cabinet de Justin Trudeau est vue d'un bon œil de la part d'anciens collègues du monde syndical. La députée fédérale de Brome-Missisquoi a été nommée mardi comme ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

• À lire aussi: Conseil des ministres: Joly nommée aux Affaires étrangères, Guilbeault à l'Environnement

• À lire aussi: Un cabinet qui «pose un risque pour l’unité nationale», selon O’Toole

L'ex-vice-président de la CSN, Jean Lacharité, qui est aujourd'hui retraité, n'a que de bons mots pour la nouvelle ministre. Ils ont eu la chance de travailler ensemble alors que Mme St-Onge était à la tête de la Fédération nationale des communications (FNC).

«Pascale, c'était un bourreau de travail. Elle était très impliquée et n'avait pas peur de mener de front ses dossiers», commente-t-il.

Jean Lacharité rappelle que Pascale St-Onge a travaillé d'arrache-pied pour sauvegarder les médias régionaux.

«Elle a fait un travail extraordinaire pour sauver les journaux locaux, dont fait partie «La Tribune». On se souvient de la crise du Groupe Capitales Médias. À ce moment-là, elle a travaillé énormément avec plusieurs ministres du gouvernement fédéral pour aller chercher des subventions, des crédits d'impôt, etc. Et moi je crois que c'est comme ça qu'elle a tissé des liens avec le gouvernement libéral du Canada», poursuit-il.

À voir aussi