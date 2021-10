La tour penchée de Radio-Canada

Comme la fameuse tour de Pise, celle de Radio-Canada penche aussi. Toujours du même côté.

Ce n’est pas la transhumance de la SRC dans un bel aquarium rectangulaire qui changera quelque chose. Pour des raisons que sociologues ou psychologues pourraient sans doute expliquer, s’ils n’étaient pas leurs invités privilégiés, la plupart des télévisions et des radios publiques penchent toujours à gauche. Dans nos pays démocratiques, car dans les autres, elles couchent avec le pouvoir.

C’est la raison pour laquelle dans les émissions de débat et d’affaires publiques radio-canadiennes on retrouve toujours les mêmes visages. C’est pareil à Télé-Québec, qui constitue avec Le Devoir les deux estafettes de notre gauche « éveillée ».

Je connais assez Radio-Canada pour savoir qu’il n’y existe pas de « ligne éditoriale » écrite. Une ligne éditoriale est faite de l’ensemble des choix et décisions qu’établit un patron ou un comité de rédaction. Je serais étonné qu’il en existe une à TVA ou à Noovo, mais cela n’a rien à voir. Il s’agit de réseaux qui vivent des revenus qu’ils tirent à la sueur de leurs vendeurs de publicité, et non à nos crochets.

LA LIGNE OFFICIELLE

Être sans ligne éditoriale est utile. Cela permet de prétendre à la plus stricte objectivité. On n’est ni de droite ni de gauche. C’est ça, la ligne officielle. Celle qu’on brandit comme un drapeau blanc devant tout effronté qui ose dénoncer. Que le détracteur soit de droite ou de gauche, ce qui peut arriver à l’occasion.

Les responsables du Téléjournal, de 24/60, de Plus on est de fous plus on lit, de Mordus de politique, etc., etc. n’ont pas besoin de ligne éditoriale. Ils savent d’instinct qu’on ne convie pas Mathieu Bock-Côté au débat, si ce n’est pour le confronter. Qu’on n’invite pas Nathalie Normandeau pour discuter de son livre, si ce n’est pour rappeler aux auditeurs sur un ton accusateur les 14 chefs d’accusation de fraude et de complot ayant mené à son arrestation spectaculaire au petit matin. Des accusations que le tribunal a fini par tourner en eau de boudin.

C’est normal – et souhaitable – que les journalistes, recherchistes et animateurs d’affaires publiques cherchent la petite bête, comme on dit. Le problème, c’est qu’à Radio-Canada, on retourne toujours les mêmes pierres dans l’espoir de trouver la petite bête, les pierres dont on pense que les gens de droite construisent leurs théories fascisantes ou échafaudent leurs complots souterrains.

QUE VEUT-ON FAIRE OUBLIER ?

Il arrive que Radio-Canada prenne le bateau à la dernière minute. Comme pour le sexisme il n’y a pas si longtemps, comme pour la diversité et l’inclusion aujourd’hui. Une fois sur le pont, Radio-Canada bat des ailes, roucoule et fait du bruit pour nous faire croire qu’elle a précédé le mouvement et l’a entraîné, plutôt que d’être à la traîne.

Est-ce pour faire oublier que durant 50 ans, l’écran de Radio-Canada était exclusivement blanc qu’on y voit maintenant une pléiade de Noirs et d’Autochtones ? Est-ce pour faire oublier le sort réservé à Myra Cree, Louise Arcand, Andréanne Lafond, Judith Jasmin, Michèle Viroly, Dominique Poirier, Pascale Nadeau et tant d’autres que les femmes composent désormais la grande majorité de la cohorte des chroniqueurs et des recherchistes de Radio-Canada ?

À moins que ce soit parce qu’on peut les engager à meilleur compte. C’est que Radio-Canada a très longtemps donné aux comédiennes, vedettes de ses téléromans, des cachets inférieurs à ceux des hommes. Je n’ose croire qu’il puisse en être encore ainsi.