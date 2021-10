La vente de Cominar, pas une surprise pour la famille Dallaire

La possible disparition du fleuron québécois Cominar n’est pas une surprise pour la famille Dallaire, dont Jules Dallaire avait mis au monde ce fonds immobilier qui a jadis été l’un des plus importants au pays. Cette annonce a tout de même été reçue avec un « pincement au cœur ».

• À lire aussi: Groupe Mach pourrait devenir le roi des bureaux au Québec

• À lire aussi: Canderel souhaite racheter le fonds de placement immobilier de Cominar

« Pour moi, ce n’est pas une conclusion qui est une surprise. Au contraire, c’était une question de temps », répond au Journal l’homme d’affaires Michel Dallaire, qui a été à la tête de Cominar de 2005 au 1er janvier 2018 avant de céder son siège à Sylvain Cossette qui a piloté cette transaction.

À l’origine de Cominar

Hier, les fils du fondateur, Michel et Alain Dallaire, ont accepté de discuter de cette mégatransaction qui scinderait le fonds à travers différents groupes québécois et américains, dont Canderel, Mach et Blackstone.

Aujourd’hui, plus aucun membre chez les Dallaire n’occupe un poste dans la haute direction chez Cominar, dont le siège social est installé à Québec.

Pour Michel Dallaire cette transaction ne représente pas la fin de l’héritage de son père envers l’économie québécoise. Il est aussi heureux de voir que certains actifs demeureront entre les mains de compagnies d’ici.

Durant des années, le Groupe Dallaire, dirigé par Michel et Alain, et Cominar ont été des partenaires d’affaires très proches. C’est en 1998 que Jules Dallaire avait créé le fonds immobilier coté à la Bourse de Toronto.

Ces deux entreprises ont toutefois coupé les ponts en 2018, lorsqu’elles ont commencé à convoiter des marchés immobiliers similaires. Le projet du complexe Le Phare, avec sa tour de 65 étages, était alors dans l’air.

Le legs

Pour Michel Dallaire, la vision de son père va se poursuivre à travers le Groupe Dallaire, qui détient encore 135 millions de pieds carrés de terrains à développer dans la grande région de Québec.

« Pour nous autres, l’entreprise de Jules, c’est également une entreprise de développement immobilière. Notre savoir-faire a toujours été dans le développement de projets », souligne-t-il, ajoutant avoir apprécié son aventure chez Cominar.

L’homme d’affaires assure ne pas avoir un goût amer face à cette transaction qui, selon lui, était prévisible depuis un an, soit depuis le début en 2020 du processus d’examen stratégique de l’ensemble des activités de Cominar.

Il faut dire qu’au cours des dernières années, des activistes se sont joints aux actionnaires du fonds immobilier, comme le cofondateur de FrontFour Capital, Zachary George, et l’investisseur George Armoyan.

« C’est clair qu’il y a une partie de ce que nous avons monté avec Jules qui s’éteint », concède Michel Dallaire, préférant ne pas commenter le montant de l’offre déposée pour Cominar. « Mais pour moi, on continue avec le Groupe Dallaire ce que mon père a mis sur pied », réitère le préretraité.

C’est maintenant Alain Dallaire qui occupe le poste de président et chef des opérations chez Groupe Dallaire, qui n’a pas eu de discussions avec Cominar pour faire partie de cette transaction.