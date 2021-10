Le CH pas encore sorti du bois

C’était bon de voir le Canadien enfin gagner un match samedi soir, et avec une avalanche de six buts en plus. Il était temps, mais si cette victoire a soulagé bien du monde, la troupe de Dominique Ducharme n’est pas sortie du bois pour autant.

Une fiche de 1-5-0, c’est mieux que 0-6-0, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faut toutefois commencer quelque part en attendant que les gros canons résonnent, car on va avoir besoin d’eux.

J’étais le gars le plus heureux du monde de voir mon ancien coéquipier, Mathieu Perreault (chez les Capitals de Washington), inscrire un tour du chapeau au Centre Bell. Malgré tout le respect que j’ai pour lui, personne ne s’attend à ce qu’il demeure au premier rang des marqueurs du Canadien. Il ajoute une belle profondeur et il va créer de la compétition à l’interne.

C’est évident que le Tricolore aura besoin de ses gros canons et le plus tôt sera le mieux. Brendan Gallagher, Jeff Petry, Nick Suzuki, Cole Caufield et Josh Anderson n’ont toujours aucun but. Et plus la disette persistera, plus ce sera difficile, surtout pour des jeunes comme Suzuki et Caufield.

Ces deux-là ont beaucoup de pression. Suzuki vient de signer un énorme contrat et c’est certain qu’il veut répondre aux attentes.

Quant à Caufield, il s’est fait dire qu’il gagnerait le trophée Calder et qu’il marquerait 40 buts ; en plus, il s’est retrouvé comme par magie en finale de la Coupe Stanley après une saison dans les rangs universitaires.

Des gars comme Gallagher, Petry et Anderson en ont vu d’autres et sont mieux préparés pour faire face à ce genre de situation, mais, croyez-moi, ils ont hâte de marquer. Caufield est un franc-tireur né et c’est probablement la première fois de sa vie qu’il passe six matchs sans marquer.

Ça le travaille de l’intérieur, mais aussi parce qu’il joue à Montréal. Dans à peu près n’importe quelle ville américaine, les journalistes sont trop peu nombreux pour s’attarder aux performances d’un jeune qui ne produit pas. Ça passe inaperçu, mais à Montréal, c’est différent, et Caufield est en train de le réaliser. Le conte de fées est terminé.

Caufield à Laval ?

J’en ai déjà parlé et il est encore trop tôt pour passer à l’action, mais si ça ne lève pas avec Caufield, ce sera préférable pour lui d’aller marquer des tonnes de buts avec le Rocket de Laval que de perdre sa confiance à Montréal, comme c’est arrivé à Jesperi Kotkaniemi. Il ne faut pas répéter cette erreur.

La belle victoire contre les Red Wings de Detroit sera vite oubliée si le Tricolore perd ce soir, à Seattle, et par la suite, ce sera la tournée californienne de trois matchs. Bon an mal an, ce périple est un défi. Le Canadien doit maintenant récolter des points sur une base régulière.

Le phénomène des séquences

La bonne nouvelle, c’est que la chimie est en train de s’installer et que partir en voyage en début de saison est bon pour l’esprit d’équipe.

Dans le cas actuel, s’éloigner de la pression de Montréal peut aider. Le climat est d’autant plus propice à une relance de l’équipe que les mauvaises séquences sont souvent suivies de bonnes séquences (et vice-versa). Mais il ne faut pas laisser échapper le match à Seattle.

On sait déjà que les joueurs du Kraken se défonceront devant leurs partisans et qu’il y aura de l’ambiance. Je m’attends à ce que le Canadien sorte en force et ça devra être ainsi à chaque match.

Bonne sortie de Bergevin

J’ai aimé la sortie de Marc Bergevin la semaine dernière. Il a dit les bonnes choses quant à son contrat, mais surtout quant à l’équipe. Comme il l’avait dit la saison passée, en pleine tempête, il a confiance en son groupe et la solution doit venir de l’intérieur.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Heureux pour Jake Allen

Depuis l’arrivée de Jake Allen à Montréal, plusieurs de ses bonnes performances ont été gâchées par une attaque anémique incapable de produire plus qu’un but ou deux. Allen a probablement apprécié plus que personne les six buts marqués par les siens, samedi soir. C’est tellement plus facile de garder les buts lorsqu’on a une marge de manœuvre.

La chimie

Non seulement l’été a été court pour le Canadien, mais encore l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs est un facteur qui peut retarder la création d’une belle chimie. Ça prend un certain temps pour que tous les joueurs arrivent à se connaître et à anticiper ce que l’autre fera sur la patinoire. Encore une fois, Dominique Ducharme m’apparaît comme un entraîneur solide. Il n’est pas homme à paniquer.

Dernière saison de Pierre Gervais

Je reviens sur les présentations lors du premier match local au Centre Bell. Ça m’a vraiment touché de voir que le gérant de l’équipement, Pierre Gervais, en était à sa dernière saison après 31 ans au sein de l’organisation. Il prendra une retraite bien méritée. J’ai tellement apprécié son travail dans mes années avec le Canadien. En plus de répondre à tous mes caprices, il était un confident et c’était toujours agréable d’être en sa compagnie.

Jocelyn Thibault

Je tiens à féliciter Jocelyn Thibault, qui devient le directeur général de Hockey Québec. Je crois que c’est une excellente nomination. J’ai toujours apprécié Jocelyn, un homme intelligent et réfléchi. Il saura prendre les bonnes décisions, au bénéfice des jeunes. En plus de son expérience dans la LNH, il sait ce qui passe dans le hockey mineur, à la suite de son engagement avec le Phoenix de Sherbrooke et avec le Complexe sportif Thibault GM.