Le syndrome pas dans ma «cour»

La juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, a fait connaître sa déception de ne pas avoir été invitée en commission parlementaire.

Elle aurait aimé venir expliquer son opposition à la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Les consultations auront lieu aujourd’hui et demain. Ses réticences : en mettant l’accent sur la personne plaignante, un tel tribunal aurait du mal à rester impartial. D’où sa déclaration, dans une entrevue au Devoir : « C’est plus qu’un malaise. Ce sont des questions fondamentales. »

Pour pallier les problèmes en ces matières, Mme Rondeau estime qu’une réorganisation des activités judiciaires « peut être réalisée sans délai dans le cadre de la structure actuelle de la Cour ».

Or, le tribunal spécialisé, c’est la principale recommandation du rapport « Rebâtir la confiance », cosigné par la prédécesseure de Mme Rondeau comme juge en chef de la Cour du Québec (CdQ), Élizabeth Corte.

Indépendance

Revenons à la commission parlementaire : une membre du judiciaire, aussi éminente soit-elle, y a-t-elle sa place ?

Non. La raison se résume en une formule : séparation des pouvoirs.

Le constitutionnaliste Patrick Taillon, dans sa chronique du 12 octobre à Qub, soulignait que les juges des cours provinciales (ce qu’est la CdQ) ne peuvent négocier leur salaire directement avec les élus.

À la fin des années 1990, la Cour suprême a conclu qu’il fallait proscrire les contacts directs entre juges et élus, pour éviter le marchandage. Aussi, c’est un comité, à intervalles réguliers, qui fait des propositions de rémunération des juges.

S’il faut éviter les contacts directs dans ce cas, il devrait en être de même pour les négociations autour de la structure du tribunal, estime Taillon.

Certes, la CdQ bénéficie d’une « indépendance administrative ». Ni le législatif ni l’exécutif ne peuvent s’ingérer dans son quotidien : assignation des causes, désignation des jours de séance, etc.

L’« Assnat » souveraine

Mais toute réforme de la structure du tribunal est-elle une violation de l’indépendance administrative ? Non.

Par rapport à la CdQ, l’Assemblée nationale demeure souveraine. Elle peut en modifier la teneur : Québec a jadis créé la Régie du logement, les petites créances, etc., pour reprendre certains des exemples du prof Taillon à Qub. L’Assnat pourrait même abolir la CdQ.

Devoir de réserve

Une contrepartie essentielle à l’indépendance judiciaire est le devoir de réserve des juges « à l’endroit de ce qui se passe dans le politique », note Taillon. La juge Rondeau l’a-t-elle oublié ? Elle accorde des entrevues. Menace même les pouvoirs exécutifs et législatifs de poursuite judiciaire !

Elle insiste : dans cette affaire, elle doit être « adéquatement consultée ». Pourtant, elle a pu à plusieurs reprises s’exprimer.

Dans son discours de Rentrée judiciaire en septembre, Mme Rondeau a pris position. Son texte est public. Elle y note avoir eu « l’occasion de partager sa position » avec les membres du groupe de travail Corte-Desrosiers.

À ses yeux, plusieurs choses peuvent être mises en place pour « améliorer l’étape judiciaire de la personne plaignante ». Mais la responsabilité de tout cela « ne relève pas de la mission d’un tribunal ».

Autrement dit, « on est pour, mais pas dans ma cour ! » (Pour reprendre un commentaire du prof Taillon.)