Nouveau cours: un défi colossal pour nos profs

Les malaises divers entourant la mise en place d’un cours ECR portant sur la religion et la culture ont fini par mener à son abolition. Le mot même de religion fait grimper de nombreux Québécois dans les rideaux. C’est peu dire qu’ils ne montent plus au ciel.

Donc, exit ce cours où les enseignants étaient incapables d’aborder l’histoire des religions autrement qu’à travers un filtre de relativisme et la caricature. Tout était égal à tout. Une secte et l’Église catholique se confondaient et les fondamentalistes juifs ou islamistes étaient la référence pour représenter tous les juifs et les musulmans. Bref, les stéréotypes de tous genres menaient pédagogiquement à des culs-de-sac.

Méfiance

L’ignorance et l’inculture sont aussi, hélas, les mamelles du destin québécois. Dans notre société, la méfiance envers des gens qui sont hautement qualifiés, qui s’expriment dans une langue riche et vivante, qui s’élèvent au-dessus de la démagogie ambiante est omniprésente. Et ce, malgré l’élévation du niveau de scolarité en général.

L’augmentation du nombre de jeunes possédant un diplôme universitaire et l’obligation pour les enseignants de posséder aussi un diplôme universitaire en pédagogie ont amélioré la situation. Mais, dans le dernier cas de figure, cela ne signifie nullement que les enseignants du primaire et du secondaire possèdent suffisamment la culture et les connaissances intellectuelles pour que les élèves apprennent à aimer apprendre.

Voilà donc qu’un nouveau cours remplacera le feu cours ECR. Le ministre Jean-François Roberge souhaite qu’il fasse obstacle aux censeurs et à tous ceux qui s’attaquent à la liberté d’expression. Il s’articulera autour de la culture, la citoyenneté québécoise et le développement de la pensée critique.

Il faudrait être pisse-vinaigre pour critiquer ces intentions. Mais justement, la distance critique exige que l’on s’interroge sur la capacité des enseignants du primaire et du secondaire, sans formation adéquate, de réussir cet exploit.

Matières polémiques

Sans formation philosophique, éthique et historique, comment peut-on aborder des matières aussi contentieuses dans le climat actuel ? Comment s’adresser à des enfants du primaire sans les manipuler malgré toutes les bonnes intentions des enseignants ? Il ne suffit pas de leur transmettre la fierté de parler le français et de vivre dans une société où il faut respecter les autres.

Le vrai tour de force consiste à enseigner le sens de la citoyenneté et de la laïcité québécoise à des enfants dont certains baignent chez eux dans un contexte religieux parfois fondamentaliste. Comment expliquer le Québec et son besoin d’affirmation nationale, parler des autochtones tout en expliquant la fondation du Canada, la présence de la France et la Conquête alors que les citoyens divergent sur ces sujets ? Comment transmettre aux jeunes la nécessité de la distance critique alors que les médias y arrivent avec de plus en plus de difficulté ?

Notre monde donne le tournis. Où les enfants et les jeunes peuvent-ils se mettre à l’abri des débats sur le sexe, la théorie du genre ou la gestation pour autrui ? Plus on s’éloigne des matières scolaires, plus on risque de perdre sa tête et son âme. Et c’est aussi vrai pour nos enfants.