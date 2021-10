Plante promet de développer un «éco-quartier» dans le secteur de l’ancien hippodrome

Une administration Projet Montréal développerait, d’ici 2023, un «éco-quartier» carboneutre dans le secteur Namur-Hippodrome, promet la cheffe du parti, Valérie Plante.

«C’est un projet signature. Ça va être le premier véritable éco-quartier de Montréal. On a une chance unique», s’est enthousiasmée Mme Plante, mardi.

Dans la vision présentée, l’ancien hippodrome accueillerait 7500 logements, dont 2000 sociaux et 2000 abordables. La piste de course serait préservée et en son centre s’érigerait un parc.

Une partie de l’autoroute 15 serait également recouverte sur une quarantaine de mètres entre les rues des Jockeys et Jean-Talon, en agrandissant celles-ci, au coût approximatif de 95 millions $. Cela permettrait de créer une nouvelle place publique.

L’offre de transport collectif serait augmentée afin de désengorger le secteur. Mme Plante promet également de «maximiser» les liens entre la station de métro Namur à proximité et son nouveau quartier à venir.

Son parti propose également de raccorder les deux tronçons de Cavendish, qui deviendra un «boulevard urbain axé sur la mobilité durable». L’artère est actuellement coupée en deux, au sud de l’autoroute 40, par des voies ferrées. Un montant de 2,45 millions $ est prévu pour se faire.

