Quel entraîneur-chef sera le premier congédié?

La saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’est amorcée il y a près de deux semaines seulement, mais déjà, les parieurs peuvent miser sur l’identité du premier entraîneur-chef qui sera congédié en 2021-2022.

• À lire aussi: Petite visite de Weber

• À lire aussi: La COVID-19 frappe les Blackhawks

Ainsi, le compte Twitter de Mise-o-jeu a diffusé mardi avant-midi sa liste des cotes pour chacun des 32 pilotes et c’est celui des Blackhawks de Chicago, Jeremy Colliton, qui est le «favori» à 2,00. Il faut préciser que l’équipe de la Ville des vents éprouve de sérieux ennuis, ayant perdu ses six premiers rendez-vous de la campagne.

Au cœur d’une séquence de quatre revers et après une douloureuse élimination au premier tour des dernières séries, Sheldon Keefe est sur la corde raide chez les Maple Leafs de Toronto, d’après Mise-o-jeu. À 3,50, il est l’instructeur ayant les deuxièmes plus fortes probabilités d’écoper, devant Todd McLellan, des Kings de Los Angeles, dont la cote est de 9,00.

Ducharme: audacieux pari

Même s’il a signé un nouveau contrat pendant la saison morte, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, a intérêt à surveiller un peu ses arrières, d’après la même source. Il a droit à une cote de 14,00, la quatrième plus défavorable, tout comme son homologue du Kraken de Seattle, Dave Hakstol.

À l’opposé, Jon Cooper (Lightning de Tampa Bay), Joel Quenneville (Panthers de la Floride), Gerard Gallant (Rangers de New York), Barry Trotz (Islanders de New York) et Rod Brind’Amour (Hurricanes de la Caroline) peuvent dormir la tête tranquille. Un parieur prédisant avec exactitude le congédiement d’entrée de jeu d’un des cinq hommes obtiendra 90 fois sa mise.

À voir aussi...