Quoi penser d’un pareil discours?

Le dimanche 12 septembre dernier, je m’étais branchée sur la radio de Radio-Canada pour écouter le bulletin de nouvelles de 18 heures. Il était environ 17 h 58 quand je l’ai fait et l’émission La soirée est encore jeune allait céder l’antenne aux nouvelles quand j’ai entendu la phrase suivante « Elle avait 60 ans. EURK ! » Le tout suivi de gros éclats de rire et d’un EURK (Interjection exprimant le dégoût).

Je me demande ce que seront devenus Jean-Sébastien Girard et ses amis quand ils auront eux-mêmes 60 ans ? Quel est l’âge des mères et des grands-mères de monsieur Girard et des autres qui ont éclaté de rire avec lui ? Ce sont toutes les femmes, peu importe leur âge, que cette ignoble sottise insulte.

Est-ce à ce prix que Radio-Canada tente d’améliorer ses cotes d’écoute ? À ce que je sache, cette société ne cautionne pas la misogynie et l’âgisme. Alors pourquoi laisser pareille abjection salir son antenne ? Radio-Canada est un joyau où la règle courante c’est la compétence et le professionnalisme. Malheureusement, l’incident susmentionné ternit sa réputation.

Mireille Chapleau

Il faut remettre les choses dans leur contexte, et je vous inciterais à le faire. Pour avoir moi-même participé à cette émission à de nombreuses reprises, il s’agit d’une émission d’humour iconoclaste où rien n’est tabou. Un peu à la manière des « Cyniques » des années 70. Je puis vous assurer que ces garçons ont des mères qu’ils respectent, par ailleurs.