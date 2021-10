Racisme systémique: les autochtones inquiets face au cours de Culture et identité québécoise

L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) s’inquiète à l’idée que le «contenu nationaliste» du cours de Culture et d’identité québécoise, annoncé dimanche en remplacement de l’Éthique et culture religieuse, se fasse au détriment des Premières Nations.

«À quel message aux jeunes Québécois peut-on s’attendre de la part d’un gouvernement provincial qui s’acharne à nier les racines profondes de la discrimination et du racisme qui en font un fléau systémique?», s’est interrogé l’APNQL par communiqué.

Son chef, Ghislain Picard, a dénoncé qu’à son avis, le gouvernement Legault s’acharne non seulement à nier, mais à combattre devant les tribunaux l’existence même de droits fondamentaux des Premières Nations, dont ceux à l’autodétermination et de se gouverner selon leurs droits, coutumes et traditions.

Il craint que les élèves se fassent convaincre qu’il est légitime et juste d’avoir construit la richesse collective du Québec sur le dos des Premières Nations, en les privant du droit à leurs territoires et à leurs ressources.

L’APNQL prône plutôt la «réconciliation systémique» que proposent les Premières Nations aux Québécois.

«Il y a d’autres façons de construire la fierté nationale», a souligné M. Picard.