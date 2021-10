Santé globale: misez sur des produits naturels bons pour vous et pour la planète

Afin de prendre soin de votre santé globale, vous pouvez compter sur les produits de santé naturels de Laboratoire Suisse, qui sont à la fois adaptés à tous les besoins et respectueux de l’environnement.

Depuis 1989, l’entreprise québécoise affirme son expertise en proposant des produits de qualité, comme des probiotiques, homologués par Santé Canada, abordables et testés en laboratoire.

Elle compte différentes catégories de produits, répondant à différents besoins de santé au quotidien, pour notamment aider à soulager les troubles digestifs, les problèmes relatifs au sommeil, aider à augmenter le niveau d’énergie et soutenir le système immunitaire.

Une entreprise fièrement écoresponsable

Getty Images/iStockphoto

Laboratoire Suisse aime la science au naturel! L’entreprise d’ici croit effectivement dans le pouvoir des végétaux et mise sur les ingrédients actifs naturels qui se trouvent dans les plantes.

En 2020, elle a aussi entrepris une démarche écoresponsable afin de minimiser son impact sur l’environnement. Laboratoire Suisse s’est notamment engagé à réduire sa consommation de plastique d’au moins 4 tonnes métriques dès cette année.

De plus, d’ici la fin de 2021, elle souhaite commercialiser 50 % de ses produits dans les bouteilles ÉCO, qui sont fabriquées à 100 % de matières recyclées. Et ce, sans compromettre la qualité et sans augmenter les prix!

Ce que Laboratoire Suisse peut faire pour vous

Laboratoire Suisse se spécialise principalement dans ces trois catégories de produits qui sont à la fois bons pour vous et pour la planète:

1. La santé digestive:

Quand l’estomac fait des siennes, rien ne va! Pour contrer les différents maux, Laboratoire Suisse offre des produits tels que le Charbon activé, qui soulage les symptômes relatifs aux ballonnements et aux gaz. Quant à eux, les comprimés de Florabile, conçus à partir d’ingrédients issus des végétaux comme le radis noir, l’artichaut et le boldo, sont bénéfiques pour aider à soulager les troubles digestifs.

Nouveau produit offert cette année, le Gingembre liquide en gouttes – qui soulage, entre autres, la nausée et plusieurs malaises digestifs – aide aussi à contrer le mal des transports.

2. Le sommeil:

La mélatonine, une hormone qui est sécrétée naturellement par l’humain, contribue à maintenir un bon cycle de sommeil. Lorsque le corps en produit moins (un phénomène plus fréquent en hiver), le sommeil peut se voir altéré. L’utilisation d’un produit contenant de la mélatonine peut donc vous aider à augmenter la durée totale de votre sommeil.

Que vous preniez de la mélatonine en pellicules à dissolution rapide, en capsules (régulière ou extra-forte) ou sous forme gélifiée, elle favorise l’endormissement et aide à rétablir le cycle veille-sommeil.

3. L’énergie et l’immunité:

Laboratoire Suisse est également spécialisé dans les produits pour l’énergie et pour le maintien des fonctions immunitaires.

Swical Energy en ampoule, un produit emblématique de la marque, participe au métabolisme des nutriments, aide à soutenir la production d’énergie et à la formation de globules rouges, en plus d’aider à prévenir l’anémie. La formule Extra-Fort contient des vitamines qui aident également au maintien des fonctions immunitaires.

Plus qu’un simple produit pour soulager les douleurs articulaires et l’inflammation, l’Antioxydant MAX, offert en bouteille ÉCO, aide à protéger les cellules contre les effets oxydatifs causés par les radicaux libres. Ce nouveau produit aide également au maintien des fonctions immunitaires.

Éliminez les légers inconforts grâce aux probiotiques

Getty Images

Que ce soit pour réguler son humeur ou dire adieu aux légers inconforts du quotidien, cela passe avant tout par le maintien d’une bonne santé intestinale.

Les probiotiques sont tout indiqués pour répondre à divers besoins, en plus de vous aider à maintenir une flore intestinale saine. En prime, toute la gamme est offerte dans les emballages ÉCO!

Par exemple, si vous souffrez fréquemment d’infections urinaires ou encore de douleurs ou de nausées liées au stress, le Probiotique Femme pourrait être votre meilleur allié, en plus de favoriser un sain équilibre de l’humeur.

À partir de l’âge de 50 ans, il est possible que de légers malaises en lien avec la santé intestinale surviennent: le Probiotique Sénior fournit deux souches conçues pour les besoins des 50 ans et plus et aidera à favoriser l’obtention d’une flore intestinale saine et à redonner à votre organisme les bactéries essentielles perdues avec l’âge, tout en soutenant votre système immunitaire.

Si vous cherchez à conserver la santé de votre microbiote intestinal, vous pouvez compter sur les autres produits de la gamme de probiotiques en bouteille ÉCO – soit, 1 milliard, 12 milliards, 20 milliards ou 50 milliards de bactéries, et ce, peu importe votre sexe ou votre âge.

Qu’il s’agisse de troubles digestifs, de manque d’énergie, de problèmes en lien avec le sommeil ou pour soutenir votre système immunitaire, pensez à Laboratoire Suisse. L’entreprise a tout pour vous aider à maintenir une santé globale adéquate, tout en vous permettant d’être en harmonie avec vos valeurs écologiques!

Laboratoire Suisse fera d'ailleurs tirer une voiture électrique dans les prochaines semaines via le concours «Roulez Éco c’est naturel». Participez en grand nombre!