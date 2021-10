Spencer Knight toujours invaincu dans la LNH

Les Panthers de la Floride présentent maintenant une fiche immaculée de six victoires cette saison et leur jeune gardien Spencer Knight, en incluant son fulgurant début de carrière l’an dernier, demeure toujours invaincu en six matchs de saison régulière.

À seulement 20 ans, Knight agit à titre de substitut au vétéran Sergei Bobrovsky pour le moment, mais l’espoir est grand de voir un jour l’Américain devenir l’un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey. Le Russe Yaroslav Askarov, des Predators de Nashville, et le Canadien Sebastian Cossa, des Red Wings de Detroit, seront également intéressants à surveiller dans les prochaines années.

Lundi soir, à Sunrise, Knight n’a eu besoin d’effectuer que 18 arrêts pour aider les Panthers à vaincre les Coyotes de l’Arizona par le pointage de 5 à 3. Il est toutefois demeuré concentré dans une partie où l’action se passait souvent dans le territoire adverse.

«Ces matchs-là ne sont pas faciles pour les gardiens, mais il a réussi à batailler malgré ce manque de rythme», a reconnu l’entraîneur-chef des Panthers, Joel Quenneville, cité sur le site web de l’équipe au terme de la rencontre.

Sélectionné au premier tour, soit 13e au total, lors du repêchage de 2019, Knight affiche maintenant un dossier de 6-0-0, une moyenne de buts alloués de 2,21 et un taux d’efficacité de ,921 depuis le début de sa carrière. Il avait par ailleurs très bien fait en deux départs face au Lightning de Tampa Bay lors des récentes séries éliminatoires, obtenant d’ailleurs une victoire dans le cinquième match de la série après avoir repoussé 36 des 37 tirs dirigés vers lui.

Huberdeau en grande forme

Sans l’ombre d’un doute, Bobrovsky et Knight forment un superbe duo devant le filet des Panthers depuis le début de la campagne. Chez les joueurs, le Québécois Jonathan Huberdeau fait aussi partie de ceux qui transportent l’équipe avec ses huit points en six rencontres. Après avoir réussi deux buts et une mention d’aide dans un gain de 4 à 2 contre les Flyers, samedi à Philadelphie, il a ajouté deux autres points face aux Coyotes.

Sam Bennett, employé sur le même trio qu’Huberdeau, est le deuxième meilleur pointeur des Panthers avec quatre buts et trois mentions d’aide.

«Nous avons un groupe qui a confiance présentement et on a beaucoup de plaisir», a d’ailleurs souligné Bennett, lundi soir.

Un 1530e point pour Thornton

Même le bon vieux Joe Thornton fait sa part, lui qui, à 42 ans, a touché la cible contre les Coyotes, obtenant ainsi un 1530e point en carrière. Il se retrouve donc à un seul point du 13e rang des joueurs les plus productifs dans l’histoire de la Ligue nationale, une position occupée par l’ancien défenseur Paul Coffey (1531).

Thornton pourrait d’ailleurs rejoindre Coffey, dès mercredi soir à Sunrise, lorsque son premier club dans le circuit Bettman, les Bruins de Boston, sera en visite. Ce match entre les Panthers (6-0-0) et les Bruins (3-1-0) se veut aussi intéressant pour la lutte au classement de la section Atlantique, où le Canadien de Montréal occupe provisoirement la dernière place. Boston accueillera d’ailleurs à son tour les Panthers, samedi.

