Un cabinet qui «pose un risque pour l’unité nationale», selon O’Toole

Le nouveau cabinet du gouvernement de Justin Trudeau «pose un risque pour la prospérité économique et l’unité nationale», selon le leader conservateur Erin O’Toole.

De plus, les choix de M. Trudeau sont «un autre exemple de la préférence de Justin Trudeau pour le style, et non la substance», a-t-il commenté.

«Au moment où les Canadiens veulent un plan sérieux pour assurer notre avenir économique et répondre à la crise de l’inflation, le premier ministre a nommé un groupe de personnes très inexpérimentées et motivées par l’idéologie, qui posent un risque bien réel pour notre prospérité économique et l’unité nationale», a réagi M. O’Toole par voie de communiqué.

Celui-ci se garde toutefois de pointer du doigt un ou une ministre en particulier.

Il est toutefois permis de croire que le chef conservateur soit déçu du choix de Steven Guilbeault à titre de ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

En tant qu’ancien militant écologiste et cofondateur de l’organisme Équiterre, M. Guilbeault est perçu par certains dans l’ouest du pays comme un radical qui pourrait nuire aux affaires de l’industrie pétrolière, d’où le «risque» pressenti pour l’«unité nationale».

«Les changements apportés aujourd’hui au cabinet montrent que le premier ministre continue à récompenser des ministres qui ne cessent de faire preuve d’incompétence et d’un manque de responsabilité», a ajouté Erin O’Toole.

