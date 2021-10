Un candidat controversé quitte l’équipe Coderre

Candidat à un poste de conseiller d’arrondissement pour Ensemble Montréal, Dan Kraft a annoncé mardi qu’il retirait sa candidature.

«Mon implication a toujours été sincère, mais mon aventure politique s’arrête tout de suite à cause d’une campagne de salissage à mon endroit», a déclaré par le biais d’un communiqué le candidat pour le district de Claude-Ryan, dans l’arrondissement d’Outremont.

Au début du mois d’octobre, de vieilles publications sur les réseaux sociaux de M. Kraft avaient refait surface, dans lesquelles il remettait notamment en doute la réalité des changements climatiques ainsi que l’existence du profilage racial. M. Kraft avait dû s’excuser en privé auprès de son parti.

«Je suis un activiste dans la lutte contre l’antisémitisme et tout type de discrimination, spécialement contre les minorités, mais ce n’est pas ce qu’a été martelé dans les dernières semaines sur les réseaux sociaux», s’est défendu M. Kraft. «J’œuvre dans le domaine des énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, mais cela non plus n’a pas été divulgué».

M. Kraft n’est toutefois pas revenu sur les propos en question.

De son côté, Denis Coderre, chef d’Ensemble Montréal, lui souhaite le meilleur pour la suite.

«Dan Kraft est un professeur d’université. Le passage du monde universitaire, où le débat et l’échange des idées sont au cœur du quotidien, vers le monde politique n’est pas facile. En politique il y a moins d’interprétation et de nuances», a indiqué M. Coderre. Il explique que M. Kraft et sa famille ne «résistent plus à la campagne de salissage».

