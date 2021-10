NOLET, Robert



D'Oka, le 23 octobre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Robert Nolet, époux de Mme Gilberta Bolduc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gaetan, Claude (Line), Danielle (Denis), Serge (Marie-Noëlle) et Lucie, ses dix-huit petits-enfants, ses douze arrière-petits-enfants, sa soeur Henriette (Grant), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances aux:156 RUE NOTRE-DAME, OKA, QC J0N 1E0le samedi 30 octobre 2021 de 9h à 12h, 13h à 16h ainsi que de 18h à 20h suivi d'une cérémonie en son hommage à 20h. Vous pourrez suivre directement la cérémonie en web diffusion, surDû aux circonstances actuelles de la COVID, seuls les membres de la famille immédiate seront invités à rester pour la cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Sercan ou à la Fondation de l'hôpital St-Eustache.