BARIL, Vivianne (Gagnon)



De Repentigny, le 24 octobre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Vivianne Gagnon, épouse de feu Guy Baril.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Colette (Richard), feu Jocelyne (Jean-Pierre), Sylvie (Bill) et Daniel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 29 octobre 2021, de 18h à 21h au:Une cérémonie suivra à 21h en la chapelle.