HUARD, Serge



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Serge Huard à Montréal, le 23 octobre 2021, à l'âge de 74 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Marcelle Trudel, ses filles Nancy (Shawn) et Julie, son petit-fils adoré Benoit ainsi que Chantal (Claude) et les enfants Jessica, Mélissa, Félix et Alicia, également dans le deuil son frère Michel (Jocelyne), tout comme de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 4 novembre 2021 de 17h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien, Montréal.Suivra un témoignage à 21h au salon du complexe.