CHÊNEVERT, Ginette



De Repentigny, le 11 octobre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Ginette Chênevert, épouse de M. André Emond.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie Viziau et sa belle-fille Chantal Emond, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère Gilles, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 6 novembre 2021 de 18h à 21h au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 21h en la chapelle.