LEGAULT, Denis



À Saint-Lin-Laurentides (natif de Mont-Rolland), le 21 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Denis Legault.Fils de feu Octave Legault et de feu Marie Gohier, il laisse dans le deuil sa fille Annie (Joël), ses petites-filles Virginie et Camille, ses frères feu Jean-Guy (feu Claire) et Yvon (Claudette), sa soeur Céline (André), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, aucune exposition et service funéraire n'aura lieu. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière de Mont-Rolland.