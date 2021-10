PROVENÇAL, Jean-Guy



19 décembre 1934 - 14 octobre 2021Ce jeudi 14 octobre, j'ai fait mes derniers adieux à ma tendre épouse Monique Hébert; mes enfants Sylvie (Jean-Guy), France (Michel), Mario (Hélène), Guylaine (Luc), Sylvain (Danielle); mes filleuls Stéphane et Frédérick; mes petits-enfants Jonathan (Kathy), Virginie, Sébastien, Frédérick, Charles, Anaïs (Frédéric), Catherine, Philippe, Maude, Arnaud, Vincent, Florence, Béatrice et Édouard; mes arrière-petits-enfants Louis, Mia, Nelly, Logan, Lexie et Ludovic; ma belle-famille feu Jean (Nicole), Michel (Carole); neveux et nièces ainsi que les amis Chevaliers de Colomb pour rejoindre mes proches Germaine et Alphonse et Denise.Ma famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2le dimanche 31 octobre 2021de 11h à 14hAu lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.Avec tendresse,