MIRON, Pauline née Poudrier



De Repentigny, le 7 octobre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Pauline Poudrier, épouse de feu monsieur Jean Miron.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Robert (Sylvie), Francine (Fernand), Jean (Suzanne) et Serge (Carole), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Réjean (Carmen) et ses soeurs Jeannine (feu Jacques), feu Micheline (feu Claude), neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 6 novembre 2021 de 10h à 12h et 13h à 16h au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 16h en la chapelle du complexe.