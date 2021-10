LAVOIE, Gérard



Gérard Lavoie nous a quittés à l'hôpital Cité de la Santé de Laval le 26 avril 2021, à l'âge vénérable de 91 ans. C'était un homme de tête, de coeur et de parole qui aura été guidé toute sa vie par des valeurs humanistes et chrétiennes.Époux, père, grand-père, frère et ami aimant et dévoué, il a aussi été notaire à Chomedey, Laval, pendant près de 40 ans. Il avait pris sa retraite en 1996.Parents et amis sont conviés à honorer sa mémoire le samedi 6 novembre 2021, de 13h à 17h, à la chapelle du Mausolée St-Martin à l'arrière du complexe funéraire:Les témoignages de sympathie pourront s'exprimer par des dons à l'organisme de votre choix.